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Bester Saisonstart

Rapid fehlt nur noch ein Sieg für ewigen Rekord

Dominik Lehmann
von
Rapid Wien bleibt weiter an der Tabellenspitze.
© GEPA pictures
Nach dem Derby-Sieg gegen Austria Wien ist Tabellenführer Rapid nur noch einen Sieg vom ewigen Start-Rekord entfernt.
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Rapid Wien surft derzeit auf der Erfolgswelle. Auch wenn man die Qualifikation für die Conference League verpasst hatte, legt man derzeit einen beinahe nie dagewesenen Saisonstart hin. Das Team von Erfolgs-Coach Johannes Hoff-Thorup kann nun sogar noch vor der Länderspielpause doppelt Geschichte schreiben.

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Sollte man kommenden Freitag (ab 19.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) auch gegen den WAC gewinnen, verbessert man den besten Start der Vereinsgeschichte. 1987/88 unter Kult-Coach Otto Baric gewann man zehn der ersten zwölf Spiele und musste bei einer Tor-Differenz von 31:11 nur zwei Remis einstecken.

Allerdings würde mit einem Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht aus dem Lavanttal auch der ewige Startrekord der Bundesliga von Red Bull Salzburg aus der Saison 2021/22 gehörig wackeln. Vor fünf Jahren starteten die Bullen mit elf Siegen und nur zwei Remis,

Zwei Siege für Salzburgs Rekord

Schnappen sich die Hütteldorfer nächste Woche die drei Punkte, würde man mit einem weiteren Sieg nach der Länderspielpause beim GAK am 21. November auch an den Bullen vorbeiziehen und den besten Saison-Start aller Zeiten in Österreich feiern können.

Rapids Erfolgs-Coach Johannes Hoff Thorup.
Rapids Erfolgs-Coach Johannes Hoff Thorup. © GEPA pictures

Noch dazu spricht nun die Statistik ganz klar dafür, dass der Meistertitel nach 2008 endlich wieder in den Westen Wiens zurückkommt.

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