Thomas Müller fixiert mit Vancouver Whitecaps Titel

Fußball-Weltmeister Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps vorzeitig den Titel in der Western Conference der Major League Soccer (MLS) geholt. Nach dem bereits zuvor feststehenden Einzug in die Playoffs machten die Kanadier den nächsten großen Meilenstein auf dem Weg zur Meisterschaft perfekt.

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Die Entscheidung im Titelrennen fiel kurioserweise schon vor dem eigenen Heimspiel im BC Place Stadium gegen die Seattle Sounders. Hauptverfolger FC Dallas patzte zeitgleich bei Sporting Kansas City und kam über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Dallas liegt damit drei Punkte hinter Vancouver in der Tabelle.

Da in der US-amerikanischen MLS bei Punktgleichheit nicht das Torverhältnis zählt, sondern die Anzahl der mehr eingefahrenen Siege den Ausschlag gibt, ist Vancouver nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Die Whitecaps haben zwei Siege mehr auf ihrem Konto als die Texaner. Der einstige Spitzenverfolger St. Louis stürzte unterdessen völlig ab, kassierte zuletzt vier Niederlagen in Serie und hat mittlerweile rechnerisch zehn Zähler Rückstand.

Klare Marschroute aus Newsletter umgesetzt

Für die deutsche Fußball-Ikone ging damit ein klar formulierter Plan auf. Anfang Oktober hatte der Weltmeister von 2014 in seinem persönlichen Fan-Newsletter unmissverständlich klargestellt: "Der Gewinn der Western Conference in der MLS ist weiterhin das erklärte Ziel." Gesagt, getan – die Kanadier brachten die Trophäe souverän ins Ziel.

Im parallel laufenden Match gegen die Seattle Sounders führte Vancouver zur Pause bereits komfortabel mit 3:0. Müller nahm dabei vorerst auf der Ersatzbank Platz. Das Trainerteam setzt gezielt auf Belastungssteuerung, um den Routinier für die anstehenden Playoff-Schlachten in Topform zu wissen.

Comeback nach dreiwöchiger Zwangspause

Erst vor wenigen Tagen hatte der Offensivstar nach einer dreiwöchigen Verletzungspause seine Rückkehr gefeiert:

Das Comeback: Beim 4:1-Heimsieg gegen San Diego wurde der Star in der 74. Minute beim Spielstand von 3:0 unter großem Applaus eingewechselt.

Beim 4:1-Heimsieg gegen San Diego wurde der Star in der 74. Minute beim Spielstand von 3:0 unter großem Applaus eingewechselt. Die Wachablöse: Er kam für Whitecaps-Kapitän Ryan Gauld in die Begegnung und übernahm sofort wieder das Kommando auf dem Rasen.

Er kam für Whitecaps-Kapitän Ryan Gauld in die Begegnung und übernahm sofort wieder das Kommando auf dem Rasen. Die Durststrecke ohne Müller: Wie wichtig die frühere Bayern-Ikone für das Gefüge ist, zeigte sich während seiner Absenz: Vancouver holte auf einer Auswärtstournee aus vier Spielen lediglich einen Sieg und erzielte magere drei Tore.

Neuer Vereinsrekord im BC Place Stadium

Die Rückkehr ins heimische Stadion krönte das Team mit einer neuen historischen Bestmarke der Klubgeschichte:

Historischer Rekord: Das zwischenzeitliche 3:0 gegen San Diego durch Kapitän Ryan Gauld markierte Tor Nummer 67 in der laufenden Regular Season.

Das zwischenzeitliche 3:0 gegen San Diego durch Kapitän Ryan Gauld markierte Tor Nummer 67 in der laufenden Regular Season. Bestmarke übertroffen: Nie zuvor in der Historie der Whitecaps war die Offensive derart treffsicher.

Nie zuvor in der Historie der Whitecaps war die Offensive derart treffsicher. Torkonto wächst: Mittlerweile schraubten die Kanadier ihre Gesamtausbeute auf beachtliche 70 Tore in der regulären Spielzeit.

Mit dem Gewinn der Western Conference und einem treffsicheren Kollektiv gehen die Whitecaps nun als einer der Topfavoriten in die bevorstehende KO-Phase der MLS-Playoffs.