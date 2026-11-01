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Demir empfiehlt sich für NL-Doppel gegen Irland und Israel

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ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Am Montag nominiert Teamchef Ralf Rangnick den Kader für die Nations-League-Hits gegen Irland (14.11.) und Israel (17.11.).
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Bereits in zwei Wochen will Rangnick beim Heimspiel in Linz (14.11./20.45 Uhr) mit seiner Truppe den Aufstieg in die League A fixieren. Bei drei Punkten Vorsprung auf den Kosovo könnte Österreich als Tabellenführer das Kunststück vorzeitig schaffen. Drei Tage später (17.11./20.45) geht's in Debrecen gegen Israel (muss Heimspiele auf neutralem Boden bestreiten). Beide Partien laufen live auf ORF1.

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Spannende Frage bei der Kader-Bekanntgabe: Verzichtet Teamchef Rangnick auch nach dem 2:0-Sieg im Derby auf den Elfmeter-Torschützen Yusuf Demir? Seinen letzten (Joker)-Einsatz im Team hatte Demir im Oktober 2021 beim 2:0-Sieg gegen die Färöer-Inseln.

Das einstige Wunderkind (Team-Debüt 2021 mit 17) spielt nach seiner Rückkehr zu Rapid seine stärkste Saison. Nach 18 Pflichtspielen hält der inzwischen 23-Jährige bei 7 Toren und 6 Assists. Trotzdem war der Offensivallrounder vor dem letzten Nations-League-Block nur auf der Abrufliste gewesen.

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