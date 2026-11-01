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1:0 gegen Liverpool! Havertz schießt Arsenal an Spitze

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Kai Havertz schiebt zum 1:0 ein.
© Arsenal FC via Getty Images
Nach dem 1:0-Sieg im Kracher gegen Liverpool lacht Titelverteidiger Arsenal von der Tabellenspitze der Premier League. Die Reds verlieren zusehends an Boden.
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Die Gunners halten nach 9 Runden bei 24 Punkten und verdrängen Manchester City (0:1 gegen Brighton & Hove Albion) von Platz 1. Liverpool (15 Punkte) ist bereits 9 Punkte hinter Arsenal.

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16. Minute: Havertz-Goldtor

In der intensiven Sonntag-Partie sorgte Arsenal-Offensivmann Kai Havertz schon in Minute 16 mit seinem Treffer nach Vorlage von Declan Rice für die Entscheidung.

Mit dem Goldtor fixierte der deutsche Teamspieler den ersten Ligasieg der Nordlondoner an der Anfield Road seit 14 Jahren.

In einer hochklassigen ersten Hälfte nutzten die Gäste ein zu riskantes Aufbauspiel Liverpools durch starkes Pressing zur Führung durch Havertz. In der Folge drückten die Reds auf den Ausgleich, vergaben aber gute Chancen. Ein Freistoß von Florian Wirtz landete an der Latte (39.). Nach der Pause gestaltete Arsenal die Partie offener und sicherte sich nicht zuletzt dank starker Defensivleistung nicht unverdient die drei Zähler.

Genau so groß ist nun der Vorsprung auf das zweitplatzierte Manchester City. Liverpool hat neun Punkte Rückstand auf den amtierenden Champion und ist Fünfter.

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