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Emotionaler Sieg

Derby-Party in Hütteldorf! Fans empfangen Rapid

Phillip Platzer
von
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Rapid feierte den 2:0-Derbysieg auch weit nach Schlusspfiff. In Hütteldorf wurden die grün-weißen Tabellenführer von ihren Fans euphorisch empfangen.
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"Wien! West! Hütteldorf!" schallte es durch den 14. Bezirk. Die Rapidler kamen gerade mit dem Bus und drei Derby-Punkten im Gepäck beim Allianz-Stadion an.

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Hunderte Rapid-Anhänger pilgerten nach Hütteldorf, um ihre Derby-Helden zu empfangen. Trainer Johannes Hoff Thorup hielt eine emotionale Ansprache, die Kicker wurden umarmt und gefeiert.

Im Stadion durften die Rapid-Fans nach erneuten Derby-Zwischenfällen nicht jubeln, das wurde eben in Hütteldorf nachgeholt. Nach 11 Runden sind die Grün-Weißen weiter drei Punkte vor Salzburg Tabellenführer in der Bundesliga.

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