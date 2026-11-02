Derby-Party in Hütteldorf! Fans empfangen Rapid

Rapid feierte den 2:0-Derbysieg auch weit nach Schlusspfiff. In Hütteldorf wurden die grün-weißen Tabellenführer von ihren Fans euphorisch empfangen.

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"Wien! West! Hütteldorf!" schallte es durch den 14. Bezirk. Die Rapidler kamen gerade mit dem Bus und drei Derby-Punkten im Gepäck beim Allianz-Stadion an.

Hunderte Rapid-Anhänger pilgerten nach Hütteldorf, um ihre Derby-Helden zu empfangen. Trainer Johannes Hoff Thorup hielt eine emotionale Ansprache, die Kicker wurden umarmt und gefeiert.

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Im Stadion durften die Rapid-Fans nach erneuten Derby-Zwischenfällen nicht jubeln, das wurde eben in Hütteldorf nachgeholt. Nach 11 Runden sind die Grün-Weißen weiter drei Punkte vor Salzburg Tabellenführer in der Bundesliga.