Emotionaler Sieg
Derby-Party in Hütteldorf! Fans empfangen Rapid
"Wien! West! Hütteldorf!" schallte es durch den 14. Bezirk. Die Rapidler kamen gerade mit dem Bus und drei Derby-Punkten im Gepäck beim Allianz-Stadion an.
Auch interessant
Hunderte Rapid-Anhänger pilgerten nach Hütteldorf, um ihre Derby-Helden zu empfangen. Trainer Johannes Hoff Thorup hielt eine emotionale Ansprache, die Kicker wurden umarmt und gefeiert.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Im Stadion durften die Rapid-Fans nach erneuten Derby-Zwischenfällen nicht jubeln, das wurde eben in Hütteldorf nachgeholt. Nach 11 Runden sind die Grün-Weißen weiter drei Punkte vor Salzburg Tabellenführer in der Bundesliga.
Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden