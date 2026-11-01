oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Auslosung

Viertelfinal-Kracher im ÖFB-Cup

Dominik Lehmann
von
Nur noch acht Teams dürfen heuer vom Cup-Coup träumen.
Nach dem Achtelfinale des ÖFB-Cup wurde am Sonntag das Viertelfinale ausgelost.
OE24 auf Google bevorzugen

Unter der Woche schockte im ÖFB-Cup Wels den WAC. Auch die Austria (gegen Hartberg) und Sturm (gegen Lustenau) scheiterten bereits im Achtelfinale. Am Sonntag wurde bereits das Viertelfinale für die Spiele am 9. bis 11. Februar 2027 gelost.

Auch interessant

2:0 - Leader Rapid stößt Austria noch tiefer in Krise

ÖFB-Kader vor Irland-Hit: Hat Rangnick wieder keinen Platz für Rapid-Stars?

Austria-Sportboss macht Trainer-Ansage vor Derby

Rapid trifft im Kampf um das Halbfinale zu Hause auf Rapid, während die Hartberger gegen Sturm-Bezwinger Lustenau ran müssen. Der Kracher im Viertelfinale ist aber auf jeden Fall das Giganten-Duell zwischen dem LASK und RB Salzburg.

Die Viertelfinal-Paarungen im ÖFB-Cup (9. - 11. 2. 2027)
  • Rapid Wien - Altach
  • Hartberg - Austria Lustenau
  • LASK - RB Salzburg
  • WSG Tirol - Wels
Weitere Termine im ÖFB-Cup
  • Halbfinale: 2. bis 4. März 2027
  • Finale: 1. Mai 2027

Tabellenführer Rapid hofft heuer auf das Ende des Titelfluchs. Seit 1995 warten die Hütteldorfer auf einen Erfolg im Cup, der soll nun endlich gelingen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Chaos um halben KarFREItag

1:0 gegen Liverpool! Havertz schießt Arsenal an Spitze

Betrugsprozess gegen sechs Männer: 200.000 Euro Schaden

Viertelfinal-Kracher im ÖFB-Cup

Rapid fehlt nur noch ein Sieg für ewigen Rekord

Demir empfiehlt sich für NL-Doppel gegen Irland und Israel

Das große Tierschutz-Magazin

"Elfmetersituation war Knackpunkt"

Goldener Schlaf mit Pampers Baby-Dry

OeNB: Konjunktur stabilisiert sich