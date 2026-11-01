Viertelfinal-Kracher im ÖFB-Cup

Nach dem Achtelfinale des ÖFB-Cup wurde am Sonntag das Viertelfinale ausgelost.

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Unter der Woche schockte im ÖFB-Cup Wels den WAC. Auch die Austria (gegen Hartberg) und Sturm (gegen Lustenau) scheiterten bereits im Achtelfinale. Am Sonntag wurde bereits das Viertelfinale für die Spiele am 9. bis 11. Februar 2027 gelost.

Rapid trifft im Kampf um das Halbfinale zu Hause auf Rapid, während die Hartberger gegen Sturm-Bezwinger Lustenau ran müssen. Der Kracher im Viertelfinale ist aber auf jeden Fall das Giganten-Duell zwischen dem LASK und RB Salzburg.

Die Viertelfinal-Paarungen im ÖFB-Cup (9. - 11. 2. 2027) Rapid Wien - Altach

Hartberg - Austria Lustenau

LASK - RB Salzburg

WSG Tirol - Wels Weitere Termine im ÖFB-Cup Halbfinale: 2. bis 4. März 2027

2. bis 4. März 2027 Finale: 1. Mai 2027

Tabellenführer Rapid hofft heuer auf das Ende des Titelfluchs. Seit 1995 warten die Hütteldorfer auf einen Erfolg im Cup, der soll nun endlich gelingen.