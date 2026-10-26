Ex-Liverpool-Star von Hund attackiert

Der frühere Liverpool-Profi Jermaine Pennant wurde beim Spazierengehen von einem Hund gebissen. Vier Bisswunden am rechten Bein mussten im Krankenhaus versorgt werden.

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Für Jermaine Pennant nahm ein Spaziergang in Nordlondon ein erschreckendes Ende. Der 43-Jährige, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Liverpool und den FC Arsenal spielte, wurde von einem deutschen Schäferhund attackiert. Die Verletzungen waren so schwer, dass die Ärzte seine Wunden mit mehr als 50 Stichen nähen mussten.

"Es war wirklich beängstigend"

Pennant war mit seinem eigenen Hund King unterwegs, einem American Akita aus Japan, als die beiden auf den Schäferhund trafen. Im Gespräch mit der britischen Zeitung "The Sun" schilderte der Ex-Profi, wie die Situation eskalierte: "Es war wirklich beängstigend. Der andere Hund ging auf King los, also griff ich ein, um ihn zu beschützen."

© Instagram / jermaine7pennant

Plötzlich sei er selbst angegriffen worden. "Als Nächstes merkte ich, wie der Hund mich attackierte. Ich lag auf dem Boden und er hatte mindestens fünf Sekunden lang mein Bein im Maul", erzählte Pennant. Er habe einen enormen Druck gespürt und sei sich der Kraft eines Hundebisses bewusst geworden.

Eigener Hund sprang ihm zur Hilfe

In der brenzligen Situation griff King ein. "King sprang dazwischen, um mich zu beschützen. Die beiden Hunde gingen richtig aufeinander los. Danach blieb King an meiner Seite, bis Hilfe kam", berichtete Pennant.

Für ihn steht fest, dass sein eigener Hund Schlimmeres verhindert hat: "Er hat mir das Leben gerettet. Wäre King ein kleinerer Hund gewesen, hätte es keine Chance gegeben." Laut Pennant waren beide Hunde zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht angeleint.

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Seine Freundin Mimmi Montgomery, mit der er seit zwei Jahren zusammen ist, organisierte für ihn eine Fahrt mit einem Uber in die Notaufnahme. Dort versorgten die Ärzte vier Bisswunden an seinem rechten Bein. Pennant verbrachte die Nacht von Freitag auf Samstag im Krankenhaus. Wegen einer größeren Wunde wurde ihm mitgeteilt, dass möglicherweise eine plastische Operation notwendig sein könnte.

Keine Anzeige nach dem Vorfall

Trotz der Attacke wollte Pennant keine Anzeige bei der Polizei erstatten. "Es ist einfach etwas, das passiert. Mir geht es gut, dem Hund geht es gut. Alles ist in Ordnung", erklärte er.

Der Engländer absolvierte während seiner Karriere insgesamt 231 Spiele in der Premier League. Neben Liverpool und Arsenal stand er auch für Leeds United, Birmingham City, Portsmouth und Stoke City auf dem Platz. 2018 beendete er seine Profikarriere.