Tennis-Hammer: Tagger (18) fordert Williams (46)

Beim WTA250-Turnier in Guangzhou fordert Österreichs Shootingstar Lilli Tagger (18) in einem spektakulären Generationen-Duell die 28 ältere US-Tennislegende Venus Williams.

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Dabei geht die als Nummer 4 gesetzte Tagger (WTA-Nr. 53) als Topfavoritin in das mit Spannung erwartete Auftakt-Duell in das mit 283.347 Dollar dotierte Hartplatzevent.

Die US-Amerikanerin hat heuer bei ihren zwölf Antritten auf der Tour im Einzel immer in der ersten Runde verloren, auch in China ist die frühere Weltranglisten-Erste nur dank einer Wildcard dabei.

Gegen die im Ranking an Position 599 geführte Williams hat Tagger noch nie gespielt. Das Match geht am Dienstag (4. Partie nach 4 Uhr) über die Bühne.

Kraus feierte Auftaktsieg in Guangzhou

Sinja Kraus (WTA-Nr. 77) besiegte in der ersten Runde des WTA250-Turniers die Ungarin Panna Udvardy mit 6:4, 6:2. Nächste Gegnerin ist die Gewinnerin der Partie zwischen Carol Young Suh Lee (USA) und Paula Badosa (ESP-5).