Große Ziele: Vienna Knights nehmen Parlament ein

Einen ungewöhnlichen Ort für den Start in die neue Saison haben sich die Vienna Knights ausgesucht.

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Im Vorjahr überraschte Aufsteiger Vienna Knights ganz Football Österreich. Mit starken Verpflichtungen, wie Ex-ELF-Quarterback Chad Jeffries oder Max Fine, stürmte man in der Premieren-Saison direkt in das Play-off der AFL, wo man sich nur knapp den Vienna Vikings geschlagen geben musste.

Auch in der kommenden Spielzeit, die nach dem freiwilligen Abstieg der Raiders Tirol und Salzburg Ducks mit nur sechs Mannschaften stattfindet, hat man sich erneut große Ziele gesetzt. Liga MVP Jeffries konnte für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden werden und auch sonst gibt es namhafte Neuzugänge in den Reihen der West-Wiener.

Chad Jeffries bleibt ein weiteres Jahr bei den Vienna Knights. © Mag.(FH) Roman Stoiber

Nächstes Jahr soll der nächste Schritt unter Head Coach Ivan Zivko gelingen. Das ausgegebene Motto des Vereins lautet: "RAISE THE STANDARD." Besonders beeindruckend war dann auch der Kick-off im Oktober in die neue Saison. Man suchte sich keinen geringeren Ort als das österreichische Parlament aus. 100 Spieler und Betreuer ließen sich die besondere Gelegenheit nicht entgehen. "Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir unseren offiziellen Saisonauftakt in einem so besonderen Rahmen abhalten durften", bedankte sich Präsident Markus Gruber bei den Bundesräten Verena Schwaiger und Sandro Beer.

Fokus auf Weiterentwicklung

Auch Cheftrainer Zivko brennt bereits auf die kommende Spielzeit: "Wir haben unsere erste AFL-Saison intensiv analysiert und wissen, in welchen Bereichen wir uns weiterentwickeln müssen." Im Westen Wiens wird nichts dem Zufall überlassen und man möchte den beiden Stadtrivalen heuer mehr als nur die Stirn bieten. Dafür arbeitete er in den vergangenen Monaten auch intensiv mit Sportdirektor Michael Hinterwirth-Haider am nächsten Erfolgsteam. "Wir wollen auch jungen, ambitionierten Talenten die Chance geben, auf höchstem Niveau in Österreich zu spielen." Der Fokus liegt auf einem ausgeglichenen Aufbau aus routinierten Schlüsselspielern und jungen Talenten, mit denen der nächste Schritt gelingen soll.

100 Spieler und Betreuer der Knights waren im Parlament dabei. © Mag.(FH) Roman Stoiber

Mit der Wahl des Parlaments als Veranstaltungsortes wollte man auch ein klares Zeichen schicken. Die Fanbase in Österreich wächst stetig, dennoch wird die Sportart, in der man zu den besten Nationen der Welt zählt, noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken.