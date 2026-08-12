Football-Knall: Jeffries bleibt ein Knight und lockt weitere Stars

Nach der erfolgreichen Premierensaison in der AFL basteln die Vienna Knights eindrucksvoll am neuen Super-Team der heimischen Football-Liga.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Dienstag wurde offiziell verkündet, was oe24 bereits beim Austrian Bowl berichtet hatte. AFL-MVP Chad Jeffries bleibt auch kommende Saison den Vienna Knights erhalten. Der US-Superstar bildete in der abgelaufenen Saison mit dem Team aus West-Wien die stärkste Offense der Liga und musste sich im Play-off nur knapp Rekordmeister Vienna Vikings geschlagen geben.

Den Titel sicherten sich am Ende die Graz Giants. Doch genau die sollen nächstes Jahr entthront werden. Nach der starken Premierensaison basteln die Vienna Knights schon am Kader für die im Frühling beginnende Spielzeit. Neben Jeffries bleibt auch Erfolgs-Coach Ivan Zivko dem Team erhalten. In den kommenden Tagen soll auch die Verlängerung von Abwehr-Routinier Alexander Watholowitsch verkündet werden.

Wie man aus Insider-Kreisen hört, soll das allerdings erst der Anfang sein. Einige etablierte Spieler sollen Interesse an dem aufstrebenden Projekt in West-Wien zeigen. "Nach der erfolgreichen Aufstiegssaison 2026 haben sich zahlreiche Spieler aus allen Ligen bei uns gemeldet. Das Interesse an den Knights ist aktuell enorm", bestätigt Sportdirektor Michael Hinterwirth-Haider gegenüber oe24, dass das erst der Anfang war.

Auch Alexander Watholowitsch (r.) bleibt ein Ritter. © GEPA pictures/ David Bitzan

"Wichtigste sportliche Entscheidung"

Nachdem es zu Beginn viel Kritik an den großen Plänen der Knights gab, ist diese schon längst verstummt. Hinterwirth-Haider: "Mit der Verlängerung von Head Coach Ivan Zivko haben wir frühzeitig eine der wichtigsten sportlichen Entscheidungen für 2027 getroffen. Ivan hat maßgeblichen Anteil an der Entwicklung dieser Mannschaft und steht für den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Nach dem bitteren Aus im Viertelfinale soll es nächstes Jahr weitergehen. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich möchte der Traditionsverein wieder für Furore sorgen und die renommierten Teams in der Liga weiter aufmischen. Mit Zivko, Watholowitsch und Jeffries ist die Basis gelegt, in den kommenden Tagen wird noch der ein oder andere Football-Knall folgen.