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Angriff im Jahr 2

Football-Knall: Jeffries bleibt ein Knight und lockt weitere Stars

DL
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Footballtrainer spricht mit Spieler im Helm während eines Spiels, beide im Knights-Team-Outfit.
© GEPA pictures/ Avni Retkoceri
Nach der erfolgreichen Premierensaison in der AFL basteln die Vienna Knights eindrucksvoll am neuen Super-Team der heimischen Football-Liga.
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Am Dienstag wurde offiziell verkündet, was oe24 bereits beim Austrian Bowl berichtet hatte. AFL-MVP Chad Jeffries bleibt auch kommende Saison den Vienna Knights erhalten. Der US-Superstar bildete in der abgelaufenen Saison mit dem Team aus West-Wien die stärkste Offense der Liga und musste sich im Play-off nur knapp Rekordmeister Vienna Vikings geschlagen geben.

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Den Titel sicherten sich am Ende die Graz Giants. Doch genau die sollen nächstes Jahr entthront werden. Nach der starken Premierensaison basteln die Vienna Knights schon am Kader für die im Frühling beginnende Spielzeit. Neben Jeffries bleibt auch Erfolgs-Coach Ivan Zivko dem Team erhalten. In den kommenden Tagen soll auch die Verlängerung von Abwehr-Routinier Alexander Watholowitsch verkündet werden.

Wie man aus Insider-Kreisen hört, soll das allerdings erst der Anfang sein. Einige etablierte Spieler sollen Interesse an dem aufstrebenden Projekt in West-Wien zeigen. "Nach der erfolgreichen Aufstiegssaison 2026 haben sich zahlreiche Spieler aus allen Ligen bei uns gemeldet. Das Interesse an den Knights ist aktuell enorm", bestätigt Sportdirektor Michael Hinterwirth-Haider gegenüber oe24, dass das erst der Anfang war.

VIENNA,AUSTRIA,11.APR.26 - AMERICAN FOOTBALL - AFL, Austrian Football League, Vienna Knights vs Graz Giants. Image shows Jonas Dachs-Wiesinger (Giants) and Alexander Watholowitsch (Vienna Knights). Photo: GEPA pictures/ David Bitzan
Auch Alexander Watholowitsch  (r.) bleibt ein Ritter. © GEPA pictures/ David Bitzan

"Wichtigste sportliche Entscheidung"

Nachdem es zu Beginn viel Kritik an den großen Plänen der Knights gab, ist diese schon längst verstummt. Hinterwirth-Haider: "Mit der Verlängerung von Head Coach Ivan Zivko haben wir frühzeitig eine der wichtigsten sportlichen Entscheidungen für 2027 getroffen. Ivan hat maßgeblichen Anteil an der Entwicklung dieser Mannschaft und steht für den Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben."

Nach dem bitteren Aus im Viertelfinale soll es nächstes Jahr weitergehen. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich möchte der Traditionsverein wieder für Furore sorgen und die renommierten Teams in der Liga weiter aufmischen. Mit Zivko, Watholowitsch und Jeffries ist die Basis gelegt, in den kommenden Tagen wird noch der ein oder andere Football-Knall folgen.

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