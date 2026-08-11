US-Open-Alarm: Stars kaputt, Chance für Djokovic?

Am 30. August starten die US Open in New York. Hinter den Auftritten vieler Topstars stehen große Fragezeichen.

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Zweieinhalb Wochen vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres schrillen bei den Organisatoren in New York die Alarmglocken. Nach dem dauerverletzten Carlos Alcaraz (23) sagte auch der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner für das am Donnerstag beginnende ATP1000-Masters in Cincinnati ab. Knieprobleme lassen, so der Südtiroler, derzeit kein Tennis auf höchstem Niveau zu.

Wie der US-Open-Titelverteidiger am Wochenende verriet, geht das schon seit einem Monat, seit dem Final-Sieg über Zverev in Wimbledon.

Alcaraz fehlt auch beim US-Open-Test

Noch schlimmer bedient ist Alcaraz. Der Australian-Open-Sieger, aktuell Nummer 2 der Welt gab April beim ATP500-Turnier in Barcelona im Achtelfinale gegen Tomas Machac wegen einer Handgelenksverletzung auf und bestritt seither kein Match. Auch in Cincinnati wird der Spanier fehlen. Ein Comeback bei den US Open scheint angesichts fehlender Matchpraxis immer unwahrscheinlicher.

Damit ist French-Open-Sieger Alexander Zverev (ATP-Nr. 3) plötzlich Topfavorit - sowohl in Cincinnati als auch in New York.

Dojovic (39) kehrt auf ATP-Tour zurück

Oder gelingt dem 39-jährigen Novak Djokovic noch einmal die ganz große Sensation? Nach einer Absage zuletzt für das ATP1000-Event in Montreal kehrt der Superstar sechs Wochen nach seiner Wimbledon-Semifinalniederlage gegen Sinner in dieser Woche in Cincinnati auf die ATP-Tour zurück. Bei seinem Abschied in Wimbledon hatte der "Djoker" vielversprechend gemeint: "Ich habe das Gefühl, wenn ich gesund bin, dass ich immer noch wie ein Top-Fünf-Spieler spielen kann, immer noch auf dem höchsten Level konkurrieren kann."

Tischtennis-Duell gegen Justin Bieber

Zuletzt hatte sich Djokovic am Final-Wochenende der Fußball-WM in New York beim Fanatics Fest fit und gut gelaunt ein Jux-Duell mit Justin Bieber geliefert - an der Tischtennisplatte.