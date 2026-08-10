Knieprobleme
Sinner-Schock: ATP-Leader sagt Turnier ab
Der 24-jährige Italiener sagte wegen der Probleme seine Teilnahme für die Generalprobe beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati ab, das am Donnerstag beginnt. Er fokussiere sich nun darauf, rechtzeitig für die am 30. August startenden US Open in New York fit zu werden.
"Mein rechtes Knie bereitet mir schon länger Probleme, und obwohl ich mit meinem Ärzteteam intensiv daran arbeite, muss ich akzeptieren, dass ich noch nicht bereit bin, an Wettkämpfen teilzunehmen", sagte Sinner. Der Südtiroler absolvierte seine bisher letzte Partie beim Sieg im Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev vor knapp einem Monat.
Auch Carlos Alcaraz wird fehlen
Zuletzt hatte bereits Carlos Alcaraz als weiterer Topstar für das Turnier in Cincinnati vom 13. bis 23. August abgesagt. Der 23 Jahre alte Spanier pausiert bereits seit vier Monaten wegen einer Handgelenksverletzung.
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Ein weiterer Ausfall von Sinner und Alcaraz auch bei den US Open würde die Chancen von Zverev auf seinen insgesamt zweiten Grand-Slam-Titel nach dem Triumph bei den French Open in diesem Jahr deutlich steigen lassen. Bei den Cincinnati Open startet der 29 Jahre alte Olympiasieger von 2021 nach der Absage von Sinner nun als topgesetzter Spieler.
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