Sportmix
TV
E-Paper
Immo
Sport

Live im TV

Neue Doping-Beichte von Rad-Legende Jan Ullrich

Ein Mann im blauen Anzug steht vor einer schwarzen Wand mit einem blauen Logo.
© Getty Images
Deutschlands Rad-Ikone Jan Ullrich spricht offen über seine Doping-Vergangenheit. Der ehemalige Radstar gibt neue Einblicke in die damalige Zeit.
OE24 auf Google bevorzugen

Deutschlands Rad-Ikone Jan Ullrich hat in der Talkshow "Inas Nacht" über seine Doping-Vergangenheit gesprochen. Dabei erklärte er, dass er damals viele Personen mit in den Abgrund hätte reißen können.

Im Jahr 2006 war Ullrich wegen des Verdachts des Eigenblutdopings kurz vor dem Start der Tour de France ausgeschlossen worden. Es dauerte allerdings lange, bis der Deutsche das Doping schließlich im November 2023 zugab.

Auch interessant

Ex-SPÖ-Gemeinderat schlittert mit seinen Lokalen in die Pleite

Nächstes Linzer Meister-Statement in Wien?

Rätselhafte Drohnen kreisen über streng geheimer Militärbasis

Rückblick auf schwere Jahre

Es war eine Scheißzeit, es hat mich gekillt, meinte der heute 52-Jährige rückblickend. Doping habe ihn zehn Jahre gekostet. Trotzdem würde sich der Deutsche, der damals das Aushängeschild des Radsports bei unseren Nachbarn in Deutschland war, für die Einnahme unerlaubter Mittel nicht schämen. Wir haben uns angepasst an das, was andere eh schon gemacht haben, so Ullrich. Doping sei weit verbreitet gewesen, weshalb er sich eingeredet habe, dass trotzdem Talent und Können entscheiden würden.

Schutz für den Radsport

Ich hätte damals den ganzen Radsport auffliegen lassen können, erklärte Ullrich 20 Jahre nach seiner Suspendierung. Er habe es jedoch abgelehnt, andere reinzureiten, da er den Radsport zu doll geliebt habe. Ullrich war Kunde des spanischen Arztes Eufemiano Fuentes, der zu dieser Zeit ein Doping-Netzwerk aufgebaut hatte.

Hoffnung auf saubere Zukunft

Immerhin sei durch das, was damals verzapft wurde, jetzt ein sauberer Sport entstanden. Er wolle glauben, dass alles sauber ist. Nach dem Ende seiner Karriere hatte Ullrich selbst jahrelang gegen Depression, Alkohol- und Drogensucht gekämpft.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kitzbühel-Knall: 50-Millionen-Plan für neue Arena

Pöltl träumt von NBA-Titel mit Toronto

BH-Eklat! Dreister Schwindel bei Tour de France?

Rennen unterbrochen! Wieder Horror-Crash bei Polen-Rundfahrt

Prater Catchen: Große Pläne für Jubiläumsjahr 2027

WWE-Legende Brock Lesnar endgültig zurückgetreten

Sabalenka sorgt mit Trans-Aussagen für Wirbel

»Das ist Unsinn!« Zverev schießt gegen die ATP

Neue Doping-Beichte von Rad-Legende Jan Ullrich

Chance für Zverev? Sinner und Alcaraz droht US-Open-Aus