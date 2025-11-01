Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Syrer attackiert 24-Jährigen mit Messer
Syrer attackiert 24-Jährigen mit Messer

01.11.25, 10:55
In der Halloweennacht kam es in Wien zu einer erneuten Messerattacke. 

Ein 24-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag um etwa 1:15 Uhr im Bereich des Gabor-Steiner-Wegs, zwischen Praterstern und Riesenrad, im Zuge einer Auseinandersetzung mit mutmaßlich fünf Personen mit einem Messer verletzt.

Das Opfer und mehrere seiner Bekannten wurden von einer syrischen Gruppe angesprochen und ohne Grund angegriffen. Ein Mann aus der Gruppe stach mit einem Messer zu und fügte dem 24-Jährigen eine Stichverletzung zu.

Die Täter flüchteten in eine unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine erste Fahndung von der Polizei blieb ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

