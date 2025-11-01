Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Geisterfahrer-Unfall auf der A22
© Getty

Täter geständig

Geisterfahrer (40) verursacht Unfall und flüchtet

01.11.25, 10:35
Teilen

Auf der Linzer Straße in Wels hat am Freitagabend ein 40-jähriger Autofahrer einen Geisterfahrerunfall verursacht. 

Der offenbar alkoholisierte Mann fuhr gegen die Einbahn, krachte gegen den Pkw einer entgegenkommenden Lenkerin (50) und flüchtete nach dem Zusammenstoß. Sein Auto wurde kurz darauf von der Polizei unweit des Unfallortes abgestellt gefunden, der Mann später an seiner Wohnadresse angetroffen. Der 40-Jährige zeigte sich geständig, verweigerte aber den Alkotest.

Die Polizisten nahmen dem Mann darum den Führerschein vorläufig ab. Er wird angezeigt. Die 50-jährige Unfallgegnerin erlitt einen Schock und wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden