Geisterfahrer (40) verursacht Unfall und flüchtet

Auf der Linzer Straße in Wels hat am Freitagabend ein 40-jähriger Autofahrer einen Geisterfahrerunfall verursacht.

Der offenbar alkoholisierte Mann fuhr gegen die Einbahn, krachte gegen den Pkw einer entgegenkommenden Lenkerin (50) und flüchtete nach dem Zusammenstoß. Sein Auto wurde kurz darauf von der Polizei unweit des Unfallortes abgestellt gefunden, der Mann später an seiner Wohnadresse angetroffen. Der 40-Jährige zeigte sich geständig, verweigerte aber den Alkotest.

Die Polizisten nahmen dem Mann darum den Führerschein vorläufig ab. Er wird angezeigt. Die 50-jährige Unfallgegnerin erlitt einen Schock und wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.