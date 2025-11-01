Alles zu oe24VIP
FPÖ-Politiker feiert Andreas Gabalier: "Lebt unsere Werte"
© zeidler

Pfeif auf Halloween

FPÖ-Politiker feiert Andreas Gabalier: "Lebt unsere Werte"

01.11.25, 09:24
Teilen

Gottfried Waldhäusl bedankt sich bei Gabalier, „der unsere Werte lebt und verkörpert“. 

Andreas Gabalier ließ am Freitag 10.000 Fans in der Stadthalle ausflippen. Der 40-Jährige begeisterte mit einem Hitfeuerwerk zu Halloween und ließ mit gewohnt kantigen Ansagen aufhorchen. „Wir feiern heute in Wien den Weltspartag oder, wie man heute sagt, Halloween.“

Unter den 10.000 Fans war auch FPÖ-Politiker Gottfried Waldhäusl. Auf Facebook teilte der zweite Präsident des niederösterreichischen Landtages zahlreiche Fotos vom Konzert und zeigte sich begeistert.


„Ich pfeif auf Halloween - gehört sowieso nicht zu uns!“, so Waldhäusl, der die Tickets zum Geburtstag geschenkt bekam. „Ich durfte gestern Abend Heimat und Werte des wohl besten Künstlers in diesem Bereich erleben.“

Der FPÖ-Politiker bedankte sich in seinem Posting auch bei Gabalier, „der unsere Werte lebt und verkörpert!“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

