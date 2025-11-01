Alles zu oe24VIP
© Getty

Fünfer im Kuvert

Tausende Österreicher bekommen Bargeld vom Staat

01.11.25, 08:06
Kein Scherz: Viele Österreicher dürfen sich über einen Fünfer im Kuvert freuen. 

Im Auftrag des Gesundheitsministeriums Österreich bzw. des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) wurden rund 5.000 Briefe mit einem 5-Euro-Schein und einem QR-Code zur Teilnahme an einer Gesundheitsstudie verschickt. Das berichtet die Kleine Zeitung.
Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgte über ein zufälliges Verfahren: Das Innenministerium hat aus dem zentralen Melderegister Personen gezogen. Wer teilnimmt, erhält zusätzlich einen 10-Euro-Gutschein für Handel und Gastronomie.

Projektleiter Julian Aichholzer erklärt in der "Kleinen Zeitung" das Vorgehen: "Das haben wir schon bei anderen Studien gemacht, das funktioniert teilweise besser." Die Briefe sind mit offiziellen Logos versehen, damit klar wird, dass es sich nicht um Betrug handelt.

267.000 Euro

Ziel ist es, etwa 3.600 vollständige Interviews zum Thema Gesundheitskompetenz — also wie gut Menschen medizinische Informationen verstehen und im Gesundheitssystem zurechtkommen — in Österreich zu gewinnen.

Die Studie ist Teil eines europaweiten Projekts der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit rund 20 beteiligten Ländern. Die Gesamtkosten des österreichischen Teils belaufen sich auf etwa 267.000 Euro netto, davon wurden bislang rund 25.000 Euro für die Bargeld-Kuverts eingesetzt.

