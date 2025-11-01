Halloween-Party in Tirol eskalierte völlig

Nach mehreren Zwischenfällen zogen die Veranstalter die Reißleine.

Zwei Halloween-Partys in Tirol haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Verletzte gefordert. Besonders eine Feier in Alpbach (Bezirk Kufstein) dürfte aus dem Ruder gelaufen sein und wurde aufgrund von insgesamt fünf Verletzten bei Schlägereien vorzeitig beendet. Auch in Reutte wurde bei einer Auseinandersetzung eine Person verletzt, berichtete die Polizei.

Bereits um 22.00 Uhr wurde in Alpbach einem Jugendlichen mit der Faust auf den Kopf geschlagen, eine Stunde später erlitt ein 18-Jähriger durch den Schlag einer Bierflasche auf den Kopf eine Rissquetschwunde über dem linken Auge. Gegen 1.00 Uhr wurde ein 19-Jähriger bei einem Handgemenge zu Boden gestoßen und mehrfach gegen den Kopf getreten. Der Veranstalter zog daraufhin die Reißleine und beendete die Party gemeinsam mit der Polizei eine Stunde früher als geplant. Doch damit noch nicht genug: Trotz Anwesenheit mehrerer Polizeistreifen wurden Böller gezündet, eine Person war gegenüber den Beamten aggressiv. Wenig später meldeten sich noch zwei Männer bei der Polizei, die bei der Party am Kopf bzw. am Knie verletzt wurden. Insgesamt wurden fünf Personen ins Spital eingeliefert.

In Reutte gerieten bei einer Halloween-Party indes drei Männer in einen Streit. Einem 22-jährigen Deutschen wurde von einem 38-jährigen Österreicher mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht, hieß es.