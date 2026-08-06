Kitzbühel-Knall: 50-Millionen-Plan für neue Arena

Während man in Wien seit Jahren über ein neues Nationalstadion streitet, könnte es Kitzbühel schon bald vormachen.

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In Wien kämpft man seit Jahren um ein neues Stadion. Rund um die erfolgreiche Teilnahme bei der WM 2026 wurde die Debatte auch von Teamchef Ralf Rangnick aufgegriffen. Doch bisher gibt es nur visionäre Pläne, die allerdings noch nicht spruchreif sind. Während man in der Hauptstadt weiter auf konkrete Pläne wartet, dürfte eine andere Sport-Metropole schon bald Nägel mit Köpfen machen.

Die legendäre Tennis-Arena in Kitzbühel soll komplett modernisiert werden, wie der "Kitzbüheler Anzeiger" berichtet. Doch dabei soll nicht nur das Stadion renoviert werden, die Vision ist viel größer und umfasst eine Investition in Höhe von etwa 50 Millionen Euro.

Neben einer großräumigeren Überdachung der Arena soll die Kapazität von 5.800 auf etwa 7.500 Zuschauern aufgestockt werden, damit erhält das größte Sandplatzturnier des Landes, wo es nun auch in der Vorwoche ein Damen-Turnier gibt, einen zusätzlichen Boost.

Hoffen auf ATP-500-Status

Auf der ATP-Tour zählt der Event der Kategorie 250 zu den besten seiner Klasse. Doch nicht nur das Traditions-Turnier steht bei den Plänen im Fokus.

KITZBUEHEL,AUSTRIA,07.SEP.25 - BEACH VOLLEYBALL - Austrian Championships. Image shows an overview of the center court. Photo: GEPA pictures/ Daniel Schoenherr © Daniel Schoenherr

Traditionelle TV-Produktionen, wie das Schlagerboom Open Air, oder andere Konzerte sollen zukünftig in der rundum erneuerten Arena stattfinden. Hinzu soll die bisher größte Lücke geschlossen werden, dass das 1991 erbaute Stadion auch das ganze Jahr genutzt werden kann. Dafür soll in das Gelände auch ein Kongresszentrum integriert werden.

KITZBUEHEL, AUSTRIA - JUNE 6: In this photo released on June 23, 2026, David Garrett performs on stage during the Schlagerbooom Tv Open Air show at Stadion Kitzbühel on June 6, 2026 in Kitzbuehel, Austria. (Photo by Kerstin Joensson/Getty Images) © Getty Images

Abstimmungen laufen auf Hochtouren

Hinter den Kulissen laufen die Abstimmungen zwischen den Beteiligten bereits auf Hochtouren. Kitzbühels Bürgermeister hält sich vorerst noch bedeckt und wartet die Ausarbeitung der genauen Machbarkeitsdaten ab. Ziel sei eine tragfähige Finanzierung, die sowohl den Anforderungen des internationalen Tenniszirkus als auch dem heimischen Tourismus gerecht wird.

Der zeitliche Rahmen sieht nach vorläufigen Entwürfen eine mehrjährige Planungs- und Genehmigungsphase vor. Nach den Grundsatzbeschlüssen in den Gremien könnte der Baustart für das Großprojekt frühestens für Ende 2027 oder Anfang 2028 angesetzt werden. Die Fertigstellung wird bis zum Sommer 2029 angestrebt.