Wegen Gesundheit
Wienerberger-Chef Scheuch tritt zurück
Der CEO habe den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats gebeten. Seine Agenden übernimmt den Angaben zufolge Vize-CEO Gerhard Hanke interimistisch. Das Unternehmen will nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger einleiten.
Auch interessant
Die Konzernergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 werde Wienerberger wie geplant am Mittwoch präsentieren.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden