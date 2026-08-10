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Wegen Gesundheit

Wienerberger-Chef Scheuch tritt zurück

Ein Mann im Anzug spricht auf einer Pressekonferenz vor einem Wienerberger-Hintergrund.
© APA/HERBERT PFARRHOFER
Nach mehr als 17 Jahren an der Konzernspitze tritt Wienerberger-Chef Heimo Scheuch aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurück, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab.
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Der CEO habe den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats gebeten. Seine Agenden übernimmt den Angaben zufolge Vize-CEO Gerhard Hanke interimistisch. Das Unternehmen will nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger einleiten.

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Die Konzernergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 werde Wienerberger wie geplant am Mittwoch präsentieren.

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