Kroatien-Urlauber droht neuer Spritpreis-Hammer

Ab Dienstag werden in Kroatien voraussichtlich neue Spritpreise gelten. Dabei stehen für Autofahrer einige Änderungen an.

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In Kroatien gelten ab Dienstag voraussichtlich neue Spritpreise, wie der kroatische Sender "RTL" berichtet. Aus diesem Grund müssen Autofahrer im beliebten Urlaubsland in den kommenden Tagen auf die Zapfsäulen achten. Benzinfahrer können sich dabei über eine kleine Entlastung freuen. Dieselfahrer müssen dafür etwas mehr an der Kasse zahlen.

Laut "RTL" sollen laut den ersten Berechnungen die inoffiziellen Spritpreise ab Dienstag so aussehen:

Eurosuper 95: 1,60 Euro pro Liter (Rückgang um 2 Cent)

Eurodiesel: 1,77 Euro pro Liter (Anstieg um 3 Cent)

Blauer Diesel (Plavi Dizel): 1,25 Euro pro Liter (Anstieg um 3 Cent)

Regierung könnte noch eingreifen

Somit sollen Benzinfahrer bis Dienstag warten, um ihr Fahrzeug vollzutanken. Diesel- und Bootfahrer sollten nach Möglichkeit bis dahin eine Zapfsäule aufsuchen, um die 3 Cent pro Liter zu sparen.

Jedoch ist zu beachten, dass es sich hierbei um keine offiziellen Preise handelt, so das Portal "Kristijan Antic Blog". Diese sind nur Momentaufnahmen und "gelten vorbehaltlich der endgültigen Marktschließung an den Börsen". Zusätzlich ist weiterhin unklar, ob die kroatische Regierung mit Maßnahmen eingreifen wird, um die Preisschwankungen für die Verbraucher zu vermeiden.