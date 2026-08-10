Gamestop plant Rückzieher vom Ebay-Kauf

Der Videospiele-Händler Gamestop könnte sein Übernahmeangebot für die Online-Handelsplattform Ebay zurückziehen.

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Stattdessen erwäge Gamestop-Chef Ryan Cohen, Ebay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen Im Mai hatte EBay ein Übernahmeangebot von GameStop in Höhe von 56 Mrd. Dollar (48,5 Mrd. Euro) als "weder glaubwürdig noch attraktiv" zurückgewiesen.

Mit einer Gemeinschaftsfirma könne die Online-Handelsplattform die rund 1.600 Gamestop-Filialen in den USA nutzen, heißt es in dem Bericht. Damit könnten beide Unternehmen ihren Marktanteil in margenstarken Bereichen wie Sammelkarten und Sammlerstücke erhöhen. Gamestop, das zu den größten Aktionären von Ebay zählt, würde im Rahmen einer Partnerschaft einen Sitz im Kontrollgremiums des Unternehmens anstreben, hieß es weiter.

Gamestop habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, und Cohen könnte noch andere Optionen abwägen, schreibt Bloomberg weiter. Vertreter von Gamestop und Ebay seien für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar gewesen. GameStop hielt laut Bloomberg Mitte Juli 9,75 Prozent an eBay und war zweitgrößter Anteilseigner, direkt hinter dem Fonds des US-Finanzdienstleisters Vanguard Group.

Widerstand

Mitte Mai hatte Ebay ein Übernahmeangebot als "weder glaubwürdig noch attraktiv" zurückgewiesen. Verwaltungsratschef Paul Pressler verwies unter anderem auf Unklarheiten rund um die Finanzierung. Gamestop hatte das Gebot rund eine Woche zuvor vorgelegt. Firmenchef Cohen meinte, der Kaufpreis solle zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien gezahlt werden. Gamestop müsste dafür massenhaft neue Aktien ausgeben. Seit Vorlage des Offerts ist die Gamestop-Aktie um 28 Prozent gefallen, während das Ebay-Papier um 7,6 Prozent gestiegen ist.

Gamestop sorgte zu Beginn der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, weil Amateurhändler aus dem Netz den Kurs der Aktie in die Höhe trieben, obwohl Wall-Street-Analysten am Geschäftsmodell der Firma gezweifelt hatten. Gamestop-Fans und andere Spekulanten hatten sich vor allem auf der Online-Plattform Reddit verabredet, um gegen Hedgefonds zu wetten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Indem sie den Aktienkurs des Videospiele-Händlers hochjagten, gelang es ihnen, institutionelle Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen.