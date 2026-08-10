16-Jähriger raubte zweimal denselben SUV

Ein Problem-Teenie in Wien stellte seine unzähmbare kriminelle Energie rund um einen Range Rover, mit dem er unbedingt herumkurven wollte, einmal mehr unter Beweis.

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Wien. Der jüngste Streich des 16-jährigen Rumänen ist, wie es in der Jugendsprache heißt, "echt krass": Schon am 31. Juli hatte der amtsbekannte Intensiv-Teenie im Zuge eines über Willhaben vereinbarten Besichtigungstermins die Besitzerin eines SUVs unter einem Vorwand zum Aussteigen bewegt und war anschließend mit Range Rover Evoque Pure geflüchtet. Ein gefährlicher Trend übrigens, vor dem die Polizei alle Onlineverkaufsplattform-User eindringlich warnt.

Die Frau alarmierte die Polizei, die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch negativ. In weiterer Folge soll der 16-Jährige der Fahrzeugbesitzerin per Kurznachricht gedroht haben, das Auto in Brand zu setzen, falls sie ihm nicht 5.000 Euro überweise. Das Delikt nennt sich übrigens Erpressung.

Die Frau kam der Forderung nicht nach und erstattete Anzeige. Am 04.08.2026 konnten Polizeibeamte den gestohlenen Pkw schließlich in Wien Simmering abgestellt auffinden, sicherstellen und anschließend der Besitzerin ausfolgen.

Noch am selben Abend beobachtete die Frau durch ihr Fenster eine männliche Person, die sich an ihrem SUV zu schaffen machte und erkannte den gesuchten Fahrzeugdieb wieder. Der Ehemann der Frau eilte daraufhin hinunter und versuchte, den Jugendlichen anzuhalten. Dabei soll der Tatverdächtige versucht haben, den Mann durch das geöffnete Fahrzeugfenster zu schlagen (versuchte Körperverletzung) und ihm eine vermeintlich echte Schusswaffe vors Gesicht gehalten zu haben (gefährliche Drohung). Anschließend flüchtete der Jugendliche erneut mit dem Evoque (räuberischer DienstahlI).

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Brünner Straße eine Verkehrsanhaltung durchführten, stellte sich heraus, dass es sich bei einem Fahrzeug um den gestohlenen Land Rover handelte und bei dem Lenker um den gesuchten Rumänen. Der 16-Jährige, der über keine gültige Lenkberechtigung verfügt, wurde daraufhin aufgrund einer von der Staatsanwaltschaft Wien erlassenen Festnahmeanordnung festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert. Zu den Tatvorwürfen machte er keine Angaben. U-Haft und Jugendknast sind so gut wie fix