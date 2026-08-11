Lange Gesichter nach 100-m-Finale

Das 100-m-Finale hätte der Höhepunkt der Leichtathletik-EM in Birmingham werden sollen. Die schnellsten Männer der Welt wollten ein Feuerwerk abbrennen, doch der Beste hatte Ladehemmung ...

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Topfavorit Lamont Marcell Jacobs stellte während des 100-m-Endlaufs ab und landete nur auf Platz 7. Der 31-jährige Italiener, Doppel-Olympiasieger von Tokio 2021, war am 1. Juli in Eisenstadt 9,67 Sek. gelaufen, allerdings bei nicht regulärem Rückenwind von 4,1 m/Sek. Im EM-Finale Dienstag hatte er einen rabenschwarzen Abend ...

Britischer Doppelsieg über 100 m

So feierten die Briten einen Doppelsieg über die 100 m: Der 26-jährige Romell Glave setzte sich in "lagsamen" 10,09 Sekunden vor Jeremiah Azu (10,16) und Owen Ansah (GER/10,19) durch.

Eine Tausendstel entschied den Titelgewinn über 100 m Hürden bei den Frauen. Die Niederländerin Nadine Visser setzte sich in 12,67 Sek. vor der Polin Pia Skrzyszowska durch. Weitsprung-Gold sicherte sich der Grieche Miltiadis Tentoglou mit 8,44 m, es war sein insgesamt viertes. Mit der Jahresweltbestleistung von 84,25 m gewann der Ungar Bence Halász den Hammerwurf.