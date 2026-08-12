Finale! Enzo Diessl zündet Turbo

Österreichs Top-Hürdenspringer stürmt ins EM-Finale.

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Enzo Diessl sprintete am Mittwochabend bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham in das Finale über 110 m Hürden.

Kampf um Medaille

Der 22-jährige Steirer wurde in seinem Semifinale in 13,35 Sekunden zwar nur Vierter, war aber insgesamt Gesamtfünfter und kam über die Zeitregel in die Medaillenentscheidung um 22.47 Uhr MESZ.

Es ist der zweite Finaleinzug für Österreich bei der EM in England. Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger kämpft am Donnerstag um eine Medaille.