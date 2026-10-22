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Historisches Duell: Milwaukee und Tampa jagen ersten Titel!

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Ein Profi der Milwaukee Brewers feiert im blau-gelben Trikot und mit Baseballcap den Aufstieg ins MLB-Finale mit Jubelgesten vor seinen Teamkollegen auf dem Feld.
© EPA
Spätestens am 1. November krönt die Major League Baseball einen neuen Champion. In der World Series treffen mit den Milwaukee Brewers und den Tampa Bay Rays zwei titellose Klubs aufeinander.
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In der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) bahnt sich eine historische Finalserie an. In der Nacht auf Samstag (02:00 Uhr MESZ/live Sport24-Liveticker) startet das erste Spiel der "Best of Seven"-Serie zwischen den Milwaukee Brewers und den Tampa Bay Rays. Beide Klubs konnten die begehrte Trophäe der World Series in ihrer Vereinsgeschichte noch nie gewinnen. Es ist das erste Mal seit dem Jahr 1980, dass sich zwei bisher gänzlich titellose Franchises im großen Endspiel der MLB gegenüberstehen.

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Brewers schalten Titelverteidiger im Halbfinale aus

Sportlich setzten beide Außenseiter auf dem Weg ins Finale echte Ausrufezeichen. Die Milwaukee Brewers zogen nach 1982 erst zum zweiten Mal überhaupt in die World Series ein und swepten im Halbfinale überraschend den amtierenden Champion Los Angeles Dodgers mit 4:0 vom Platz. Die Tampa Bay Rays, die zuletzt 2020 im Finale standen, setzten sich in ihrer Halbfinal-Serie mit 4:2 gegen die Cleveland Guardians durch und peilen nun ebenfalls ihren Premierentitel an.

Rays und Brewers trotzen den Millionen-Klubs

Baseball-Pitcher Alex Vesia im weißen Trikot der Los Angeles Dodgers mit der Rückennummer 51 holt auf dem Wurfhügel mit rotem Handschuh zum Wurf aus.
Bitteres Ende einer langen Saison: Pitcher Alex Vesia und der amtierende Champion Los Angeles Dodgers sind im MLB-Halbfinale gescheitert. Die Kalifornier mussten sich den Milwaukee Brewers überraschend klar mit 0:4 geschlagen geben. Die Brewers kämpfen nun in der World Series gegen die Tampa Bay Rays um ihren allerersten MLB-Titel. © EPA

Auch aus finanzieller Sicht ist das Duell eine echte Sensation. Während im Vorjahr die hochdotierten Los Angeles Dodgers im Finale standen, verfügen die Brewers und Rays laut der aktuellen Forbes-Liste über deutlich geringere Budgets im Vergleich zur Liga-Konkurrenz. Dennoch bringen es die Franchises aus Milwaukee und Tampa auf Marktwerte von 1,9 beziehungsweise 1,7 Milliarden Dollar. Ab Freitagabend zählt auf dem Diamanten jedoch nur noch der sportliche Erfolg auf dem Weg zum ersten Titel.

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