Traum-Strecke für Gall: Der Giro feiert das Zoncolan-Comeback

Der Streckenplan für den Giro d'Italia 2027 steht: Über 50.000 Höhenmeter und die spektakuläre Entscheidung am Monte Zoncolan maßschneidern die Italien-Rundfahrt für ÖEHV-Ass Felix Gall.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gute Nachrichten für Osttirols Rad-Star Felix Gall: Die Veranstalter des Giro d'Italia haben die Strecke für die 110. Auflage im Mai 2027 präsentiert und damit ein echtes Paradies für Kletterer geschaffen. Mit satten 50.250 Höhenmetern und nur einem einzigen flachen Einzelzeitfahren über 37,3 Kilometer von Monza nach Mailand kommt der Kurs den Stärken des 28-jährigen Bergspezialisten extrem entgegen. Die dreiwöchige Rundfahrt startet am 8. Mai in Triest, führt kurzzeitig über Slowenien nach Süden und kehrt über Motorsport-Kultstätten wie Misano und Mugello wieder gen Norden zurück.

Entscheidung am Mythos Zoncolan – Hammer-Schlusswoche garantiert

Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt in einer brutalen Schlusswoche. Zum Auftakt der finalen Tage wartet eine echte Königsetappe von Sondrio über gleich zwei Überquerungen des berühmten Mortirolo-Passes sowie den Gavia-Pass nach Aprica. Vor dem großen Finale am 30. Mai in Rom steht am vorletzten Tag das Highlight auf dem Programm: Die Entscheidung fällt am extrem steilen Monte Zoncolan in Friaul. Gall, der dieses Jahr hinter Jonas Vingegaard sensationell Gesamtzweiter wurde, liebäugelt nun intensiv mit dem Start für sein neues Team Lidl-Trek, da die Tour de France mit gleich zwei flachen Zeitfahren aufwartet.

Osttirol-Etappe erst 2028: Tour of the Alps sichert Top-Event

Obwohl der Traum von einer Giro-Zielankunft in Lienz für 2027 platzte und die 20. Etappe stattdessen in Pordenone gestartet wird, zeigt sich der heimische Radsport positiv. Giro-Renndirektor Matteo Mursia machte Hoffnung auf einen Etappenstopp in Osttirol im Jahr 2028. Osttirol muss jedoch keineswegs auf hochkarätigen Radsport verzichten: Im April 2027 gastiert die renommierte Tour of the Alps mit ihren zwei entscheidenden Finaletappen in der Region.