Nach Final-Pleite
Lilli Taggers Saison vorzeitig vorbei
S
von Sport Redaktion
Tennis-Jungstar Lilli Tagger hat ihre Saison eine Woche früher als geplant beendet.
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Die Osttirolerin sagte das Antreten in Indien nach ihrer Finalniederlage in Guangzhou ab. Die 18-jährige Lienzerin unterlag im Finale des 250er-Hartplatzevents von Guangzhou als Nummer 4 gesetzt der britischen Qualifikantin Harriet Dart 6:4,3:6,4:6.
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Die Weltranglisten-53. – mit der US-Amerikanerin Iva Jovic ist in den Top 20 nur eine unter 19-Jährige besser als Tagger platziert –wäre beim WTA-250-Turnier als Nummer zwei gesetzt gewesen.
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