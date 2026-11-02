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Nach Final-Pleite

Lilli Taggers Saison vorzeitig vorbei

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WTA, Tennis Damen Kinoshita Group Japan Open - Day 5 Lilli Tagger of Austria and Isabelle Haverlag of the Netherlands compete during their semi-final doubles match against Storm Hunter of Australia and Janice Tjen of Indonesia at the 2026 Kinoshita Group Japan Open Women s tennis tournament at Utsubo Tennis Center in Osaka, Japan, on October 23, 2026. Osaka Japan PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xOwenxHammondx originalFilename:hammond-2026kino261023_npftT.jpg
© IMAGO/NurPhoto
Tennis-Jungstar Lilli Tagger hat ihre Saison eine Woche früher als geplant beendet.
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Die Osttirolerin sagte das Antreten in Indien nach ihrer Finalniederlage in Guangzhou ab. Die 18-jährige Lienzerin unterlag im Finale des 250er-Hartplatzevents von Guangzhou als Nummer 4 gesetzt der britischen Qualifikantin Harriet Dart 6:4,3:6,4:6.

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Die Weltranglisten-53. – mit der US-Amerikanerin Iva Jovic ist in den Top 20 nur eine unter 19-Jährige besser als Tagger platziert –wäre beim WTA-250-Turnier als Nummer zwei gesetzt gewesen.

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