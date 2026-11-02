Lilli Taggers Saison vorzeitig vorbei

Tennis-Jungstar Lilli Tagger hat ihre Saison eine Woche früher als geplant beendet.

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Die Osttirolerin sagte das Antreten in Indien nach ihrer Finalniederlage in Guangzhou ab. Die 18-jährige Lienzerin unterlag im Finale des 250er-Hartplatzevents von Guangzhou als Nummer 4 gesetzt der britischen Qualifikantin Harriet Dart 6:4,3:6,4:6.

Die Weltranglisten-53. – mit der US-Amerikanerin Iva Jovic ist in den Top 20 nur eine unter 19-Jährige besser als Tagger platziert –wäre beim WTA-250-Turnier als Nummer zwei gesetzt gewesen.