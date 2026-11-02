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Raimanns Playoff-Träume in weite Ferne gerückt

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WESTFIELD, IN - AUGUST 20: Indianapolis Colts tackle Bernhard Raimann (79) runs through a drill during the Indianapolis Colts and Atlanta Falcons joint training camp practice on August 20, 2026 at the Grand Park Sports Campus in Westfield, IN. (Photo by Zach Bolinger/Icon Sportswire via Getty Images)
© Icon Sportswire via Getty Images
Die Indianapolis Colts haben in der NFL ihre vierte Niederlage in Serie kassiert.
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Das Team von Österreichs Football-Star Bernhard Raimann musste sich am Sonntag im AFC-South-Divisionsduell bei den Jacksonville Jaguars deutlich mit 7:42 (0:28) geschlagen geben.

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Es war die höchste Niederlage in dieser Saison für die Colts, die nach acht Partien bei zwei Siegen und sechs Pleiten halten.

Colts seit 2014 sieglos

Für Division-Leader Jacksonville war es hingegen der fünfte Sieg. Indianapolis bleibt somit seit 2014 in Jacksonville sieglos.

Die Play-offs sind für die Colts bereits früh in der Saison in weite Ferne gerückt, daher hat das Team zuletzt einige Weichen für die Zukunft gestellt und die Starspieler Quenton Nelson und DeForest Buckner für Draftpicks abgegeben.

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