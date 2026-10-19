LeBrons Rekord-Saison: Kleines Gehalt, große Ambitionen

Im Alter von 41 Jahren hat sich Basketball-Superstar LeBron James noch einmal für einen Tapetenwechsel entschieden.

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"King James", der als erster NBA-Profi überhaupt in seine 24. Saison gehen wird, hofft künftig als Teil eines "Superteams" bei den Philadelphia 76ers auf den großen Wurf.

In der Nacht auf Mittwoch (1 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) starten die 76ers auswärts gegen Titelverteidiger New York Knicks in die neue Spielzeit, die Favoriten lassen sich auf einer Hand abzählen.

"Ich bin nicht hier, um in der zweiten Runde auszuscheiden", kündigte James vor dem Saisonstart an. "Ich bin überzeugt, dass ich dazu beitragen kann, die 76ers zu einem Meisterteam zu machen." In Philadelphia peilt James seinen fünften NBA-Titel an, der mit Unterschiedsspielern gespickte Kader veranlasste den Oldie zu einem Wechsel an die Ostküste zu reduzierten Bezügen.

Bei den Los Angeles Lakers verdiente James im vergangenen Jahr noch 52 Millionen Dollar, nun sind es knapp vier Millionen. Bei den 76ers bilden Spielmacher Tyrese Maxey und Center Joel Embiid seit Jahren das Fundament, dieses wird nun mit Neuzugang Jaylen Brown, Finals-MVP 2024 mit den Boston Celtics, und dem 22-fachen All-Star James ergänzt.

Weiterhin nur ein Österreicher in der NBA

Laut Buchmachern und Experten liegt die Favoritenrolle aber bei den (eingespielten) Oklahoma City Thunder mit Superstar Shai Gilgeous-Alexander und den San Antonio Spurs mit dem 2,24-m-Hünen Victor Wembanyama. Zum Abschluss der "Opening Night" am Dienstag mit drei Begegnungen kommt es bereits zum Gipfeltreffen zwischen den Spurs und Thunder (3.30 Uhr), die neue Saison eröffnen die Detroit Pistons und die Boston Celtics (21 Uhr).

In der abgelaufenen Finalserie musste sich San Antonio den Knicks mit 1:4 geschlagen geben, die New Yorker um MVP Jalen Brunson peilen freilich die erfolgreiche Titelverteidigung an. Jakob Pöltl startet als weiterhin einziger Österreicher in der Liga in der Nacht auf Donnerstag (01.30 Uhr/im OE24-Live-Ticker) mit den Toronto Raptors gegen die Chicago Bulls in seine elfte NBA-Saison. Der 31-jährige Center nimmt sich mit den Kanadiern im 82 Spiele umfassenden Grunddurchgang den Einzug in die Play-offs vor.

James wird seine lange Rekordliste ausbauen

James jedenfalls wird seine Rekorde in der kommenden Saison weiter ausbauen. Mit 43.440 Punkten hat der Oldie die einstige Bestmarke von Kareem Abdul-Jabbar (38.387) längst pulverisiert. Inzwischen hält er mit 1.622 absolvierten Partien auch den Rekord in dieser Kategorie. Vor allem mit seinem herausragenden Passspiel und seiner einzigartigen Übersicht hat James dafür gesorgt, dass sein Spiel auch im hohen Alter und mit schwindender Athletik wettkampftauglich geblieben ist. Auch in Hinblick auf Kraft und Ausdauer ist er mit 41 noch konkurrenzfähig.

Bei den 76ers hat "King James" sogar einen Zweijahresvertrag unterschrieben, weshalb die Spielzeit 2027/28 seine 25. in der NBA werden dürfte. James gewann 2012 und 2013 die Titel mit den Miami Heat, die nun von Superstar Giannis Antetokounmpo angeführt werden, sowie 2020 die Corona-Meisterschaft mit den Lakers.

Sein bedeutendster Triumph aber war das Meisterstück, das er 2016 mit den Cleveland Cavaliers vollbrachte. Damals führte er seinen Heimatclub im Finale zu einem 4:3 nach 1:3 gegen die Golden State Warriors und sagte später stolz bei ESPN: "Dieser Titel hat mich zum größten Spieler aller Zeiten gemacht."