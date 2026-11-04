Nach erneuter Kritik: Ronaldo schießt zurück

Erik ten Hag und Cristiano Ronaldo werden keine Freunde mehr. Nach seinem explosiven Interview schoss der Ex-United-Coach noch einmal gegen CR7 nach. Nun antwortete der 41-Jährige.

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Der Niederländer gab "The Athletic" vor einigen Wochen ein großes Interview und teilte dabei ordentlich gegen Ronaldo aus. Nach deren Streit kam es sogar zum Ende der zweiten Spielzeit des Portugiesen bei Man United.

Im Zuge eines Spiels seines Twente Enschede, wo der 56-Jährige Technischer Direktor ist, äußerte er sich erneut. Ronaldo sei zwar einer der besten Spieler jemals gewesen, aber: "Die Realität ist auch, dass er in den letzten sieben oder acht Jahren nicht mehr die erwarteten Leistungen gebracht hat. Ab Juventus war es einfach vorbei."

"Ten Hag nicht der Rede wert"

Nun die Reaktion des Al-Nassr-Legionärs, allerdings nicht persönlich. Stattdessen ließ er über seinen liebsten englischen Moderator eine Reaktion ausrichten.

Der kontroverse Piers Morgan fragte persönlich bei seinem Freund Ronaldo nach und lieferte in seiner Sendung "Football Uncensored" die Antwort.

© PA Images via Getty Images

"Ich habe Cristiano danach gefragt, und er meinte, ten Hag sei seiner Meinung nach nicht der Rede wert", so Morgan. Wenig überraschend verteidigte der Engländer Ronaldo danach auch noch.

Ten Hag "behandelte Ronaldo respektlos"

"Ich glaube, Ronaldo hätte United noch zwei, drei Jahre geben und viele Tore für sie erzielen können", meinte er mit Verweis auf dessen einzige volle Saison in der zweiten Zeit bei den "Red Devils", in der er 18 Tore in der Liga und sechs in der Champions League erzielte.

Dass der 234-fache Nationalspieler in der darauffolgenden Saison nur ein Liga-Tor in zehn Einsätzen schoss, lag laut Morgan an ten Hag: "Er hatte einen Kerl, der ihn respektlos behandelte, ihn wie Dreck behandelte – so ähnlich, wie es der portugiesische Trainer jetzt versucht."