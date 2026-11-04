Trainer-Knall: Nagelsmann "steht in den Startlöchern"

Der ehemalige Bundestrainer steht vor einem Sensations-Comeback.

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Julian Nagelsmann könnte schon bald wieder auf der Trainerbank von RB Leipzig sitzen. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der 39-Jährige einer Rückkehr zu seinem früheren Klub offen gegenüberstehen. Demnach stehe Nagelsmann bereits "in den Startlöchern", sollte es bei den Sachsen mit dem aktuellen Trainer Martin Demichelis nicht weitergehen. Bei einem informellen Austausch zwischen den Parteien soll der ehemalige Bundestrainer RB jedenfalls keine Absage erteilt haben. Konkrete Gespräche seien bislang allerdings noch nicht geführt worden.

Für Nagelsmann wäre es eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Von 2019 bis 2021 trainierte er Leipzig und führte den Klub bis ins Halbfinale der Champions League. Danach wechselte er zum FC Bayern, ehe er im September 2023 das Amt des Bundestrainers übernahm. Sein DFB-Aus erfolgte am 3. Juli 2026.

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Interesse bereits im Sommer

Laut "Sport Bild" hätte Nagelsmann sogar schon früher nach Leipzig zurückkehren können. Demnach sei er bei einigen Entscheidungsträgern bereits im Sommer der "größere Wunschkandidat" gewesen. Allerdings hatte RB zu diesem Zeitpunkt schon gehandelt: Am 22. Juni verpflichteten die Sachsen Demichelis als Nachfolger von Ole Werner.

Nun könnte Nagelsmann erneut zum Thema werden. Sollte Demichelis die schwankenden Leistungen seiner Mannschaft nicht bis Weihnachten stabilisieren, sei sein Job laut "Sport Bild" in Gefahr. Besonders die deutlichen Niederlagen gegen Bayern (1:6), Real Madrid und Como 1907 (jeweils 1:4) hätten Spuren hinterlassen.