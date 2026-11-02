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Kane jagt CR7! In Madrid soll Ronaldo-Rekord fallen

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Harry Kane ist in Torlaune – in Madrid kann der Bayern-Star einen historischen Ronaldo-Rekord einstellen.
© Getty Images
Die Tore von Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane sind für den FC Bayern Gold wert – in Madrid könnten sie sogar Champions-League-Geschichte schreiben! Beim Kracher gegen Atlético am Dienstagabend (21 Uhr/live auf Sky) hat der englische Torjäger einen ganz besonderen Rekord im Visier.
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Trifft er am Dienstag im Metropolitano (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) erneut, stellt er die Bestmarke von Cristiano Ronaldo ein. Elf Königsklassen-Spiele in Folge mit Torerfolg – dieses Kunststück gelang bislang nur dem portugiesischen Superstar zwischen 2017 und 2018 für Real Madrid.

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Kane ist seit Wochen in Torlaune, traf in seinen vergangenen zehn Champions-League-Einsätzen für Bayern jeweils mindestens einmal. Auch seine Gesamtbilanz ist beeindruckend: 37 Tore in 41 Königsklassen-Partien für die Münchner. Seit seinem Wechsel im Sommer 2023 ist er damit der treffsicherste Schütze des Wettbewerbs. Kylian Mbappé (33 Tore) und Erling Haaland (26) liegen dahinter.

Kane: »Wir müssen uns steigern«

Doch in Madrid geht es für Bayern um weit mehr als Kanes Rekordjagd. Nach zwei Unentschieden steht der FCB unter Druck, schließlich soll am Ende ein Platz unter den Top Acht her. "Wir müssen uns steigern, um das Spiel zu gewinnen", weiß auch Kane.

Mut macht die Bilanz: In den vergangenen drei Duellen blieb Bayern gegen Atlético ungeschlagen. Insgesamt gab es aus acht Begegnungen vier Münchner Siege, zwei Erfolge der Spanier und zwei Remis. Einen Auswärtssieg in Madrid haben die Bayern allerdings noch nie geschafft – im vierten Anlauf soll es endlich klappen.

Neuer vor Messi-Meileinstein

Auch Manuel Neuer könnte Geschichte schreiben. Nach dem eingestellten deutschen Rekord von Thomas Müller gegen Arsenal würde ihn ein weiterer Einsatz an Müller und Lionel Messi vorbeibringen. Neuer wäre dann alleiniger Dritter der ewigen Einsatzrangliste.

Doch Atlético ist daheim eine Macht: Seit 1996/97 sind die Spanier in 16 Champions-League-Heimspielen gegen Bundesligisten ungeschlagen (zwölf Siege, vier Remis). Die letzten vier Duelle gewannen sie ebenfalls, zuletzt gab es ein 5:1 gegen Frankfurt. Für Bayern wartet ein heißer Tanz – für Kane die große Chance, Ronaldo einzuholen.

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