Eklat! Rapid-Stars feiern Derby-Sieg mit Austria-Sarg

Sportlich ist Rapid Wien nach dem Derby-Sieg am Sonntag weiter das Maß aller Dinge, doch abseits des Platzes sorgen die Stars des Tabellenführers wieder für einen Eklat nach dem brisanten Stadtduell.

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Derby-Sieg gegen die schwer angeschlagene Austria, Tabellenführer, zehn Siege aus elf Spielen: Rapid surft derzeit auf der Erfolgswelle und in Hütteldorf träumt man schon vom ersten Meistertitel seit 2008. Doch ausgerechnet während im Westen Wiens alles nach Wunsch läuft, überschattet ein Eklat den sportlichen Erfolgslauf.

Während die Fans der Grün-Weißen aufgrund der früheren Ausschreitungen am Sonntag nicht im Stadion am Verteilerkreis mitfeiern konnten, gab es danach in Hütteldorf einen großen Empfang.

Schon als der Mannschaftsbus beim Stadion eintraf, veranstalteten die wartenden Fans einen Trauermarsch für den Stadtrivalen, der nach der Niederlage abgeschlagen am vorletzten Tabellenplatz liegt. Vor dem Bus trug man einen Sarg mit der Aufschrift "Tod dem FAK", begleitet von jubelnden Anhängern und gezündeten pyrotechnischen Gegenständen.

Video zum Thema Rapid-Fans mit Austria-Sarg nach Derby © Lesereporter

Eklat bei Feier

Die Feier dürfte aber noch weiter gegangen sein, als der Tabellenführer selbst via Social Media gepostet hatte. Dabei wurden traurige Erinnerungen an die Derby-Feierlichkeiten 2024 wach, als einige Spieler homophobe Fan-Gesänge anstimmten. Schon damals gab es saftige Strafen für die beteiligten Spieler. Weiters musste man eigene Workshops besuchen, um ein solches Verhalten zukünftig zu verhindern.

Diesmal gibt es zwar kein Videomaterial von solchen Gesängen, dafür postete der Block West auf Instagram selbst ein Foto mit dem Sarg und einigen Spielern, die genau dahinter standen und mit dem Anhang feierten.

Rapid-Spieler feiern mit einer 23-Fahne vor einem symbolischen Austria-Sarg. © Instagram/Blockwest

Sarg in Flammen

Auf einem oe24 zugespielten Bild ist auch zu sehen, dass der Sarg am Ende der Feier in Brand gesetzt wurde. Ein ganz klares Statement und erneut ein fragwürdiger Auftritt der ohnehin schon im Fokus stehenden Fans.

Der Sarg wurde am Ende angezündet. © Lesereporter

Nun gibt es den nächsten Derby-Skandal in einer schon prall gefüllten Akte. Im vergangenen Geschäftsjahr musste Rapid laut dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht 529.589 Euro Strafe für ungebührliches Fanverhalten zahlen. Mit solchen Aktionen ist mit weiteren Sanktionen zu rechnen. Seitens des Klubs gibt es kein offizielles Statement zu dem Vorfall.