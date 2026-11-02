Beide Torhüter? Bayerns Verletzungsteufel vor Atleti

Dem FC Bayern drohen in der Champions League gleich mehrere Stammkräfte auszufallen, darunter auch beide Torhüter.

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Wenn die Bayern am Dienstag (21 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) zu Atletico ins Wanda Metropolitano reisen, könnte eine dezimierte Elf antanzen.

Offensiv-Künstler Michael Olise, den das rechte Knie plagt, könnte der prominenteste Ausfall werden. Im Training nahm der Franzose teil, zumindest die Startelf wackelt aber enorm.

Beide Torhüter unfit?

Co-Trainer Aaron Danks, der den angeschlagenen Vincent Kompany noch ersetzt, muss aber wohl auch auf Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Luis Diaz verzichten.

Potenziell am heftigsten trifft es die Münchner vielleicht aber im Kasten. Manuel Neuer fehlte gegen den BVB noch wegen Fuß-Sehnenreizung und stieg noch nicht ins Teamtraining ein. Sein Ersatz Jonas Urbig kassierte von ÖFB-Star Carney Chukwuemeka ein Knie gegen den Kopf und ist ebenfalls fraglich.

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Er ist Bayerns Nummer drei

Allerdings muss man sich beim zweiten Ersatzmann wenig Sorgen. Sven Ulreich hat immerhin schon 21 Champions-League-Partien am Buckel. Allerdings wäre es für den mittlerweile 38-Jährigen erst der dritte Einsatz seit dem Jahr 2024!