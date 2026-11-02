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2:1 in Massachusetts

Traumtor von Lionel Messi: Superstar schießt Miami auf Platz zwei

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Lionel Messi von Inter Miami läuft im rosa Trikot mit offenem Mund und geballten Fäusten jubelnd über den Rasen.
© IMAGO/Icon Sportswire
Matchwinner Lionel Messi führt Inter Miami mit einem Traumtor zum 2:1-Erfolg gegen New England. Der Sieg sichert die Qualifikation für den Concacaf Champions Cup 2027.
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Inter Miami hat in der Major League Soccer einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi setzte sich am Sonntagabend in Foxborough mit 2:1 gegen die New England Revolution durch und kletterte damit vor dem letzten Spieltag der regulären Saison auf den zweiten Tabellenplatz der Eastern Conference. Durch den Triumpf lösten die Floridianer zudem vorzeitig das begehrte Ticket für den Concacaf Champions Cup 2027.

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Berterame und Messi drehen die Partie in Halbzeit zwei

Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen zunächst die Hausherren in Führung, als Dániel Gazdag kurz nach dem Seitenwechsel nach Zuspiel von Ilay Feingold im Strafraum vollstreckte. Inter Miami fand jedoch die passende Antwort. In der 69. Minute bediente Lionel Messi seinen Teamkollegen Germán Berterame mit einer feinen Kopfball-Vorlage zum Ausgleich. Kurz darauf schlug der achtfache Weltfußballer selbst zu: Messi tanzte die gegnerische Abwehr außerhalb des Sechzehners aus und versenkte den Ball mit seinem präzisen Linksschuss unhaltbar im Netz.

Zittern in der Schlussphase und Lob vom Cheftrainer

Inter-Miami-Trainer Cristian González spricht mit schwarzer Kappe und Trainingsjacke aufmerksam in Mikrofone vor einer Logowand.
Lobeshymne auf Superstar Messi: Inter-Miami-Trainer Cristian González äußert sich hier im heutigen Match nach dem 2:1-Erfolg gegen New England voll des Lobes über Lionel Messi und fordert den Ballon d'Or für seinen Matchwinner. © IMAGO/Icon Sportswire

In den Schlussminuten wurde es noch einmal dramatisch, als ein Eigentor von Miamis Ian Fray wegen einer Abseitsstellung vom Schiedsrichtergespann annulliert wurde. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass er der Beste von allen ist. Leo verdient in seinem Alter sowohl den MVP-Titel als auch den Ballon d'Or", streute Miami-Headcoach Cristian González seinem Matchwinner nach dem Spiel Rosen. Mit 59 Punkten aus 33 Spielen trifft Inter Miami zum Abschluss des Grunddurchgangs nun zuhause auf Charlotte FC.

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