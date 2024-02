× Hansi Hinterseer: Riesen-Chart-Überraschung

Hanis Hinterseer trifft mit seinen neuen Songs wieder ins Herz: die CD „Schön, dass es dich gibt“ stürmt bei iTunes auf Platz1!

Aller guten Dinge sind drei: nach dem süßen Nachwuchs („Meine Töchter Laura und Jessica haben mich mittlerweile zum zweifachen Großvater gemacht.“) und der Riesen-Überraschung mit der Familien-Reise zum 70. Geburtstag darf sich Hansi Hinterseer jetzt auch über einen sensationellen Chart-Erfolg freuen: sein neues Album „Schön, dass es dich gibt“ stürmt bei iTunes auf Platz 1. Das ist der bereits vierter Top-Hit für Hinterseer. Und ein verspätetes Geschenk zum 70er (2. Februar).

Mit den 16 Gute-Laune-Songs setzt Hinterseer seinen 1993 „durch Zufall“ gestarteten Musik-Erfolg fort. In bisher 30 Sängerjahren heimste er Gold- und Platin-Alben sonder Zahl in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie in Ländern wie Belgien, den Niederlanden oder Dänemark ein. Beinahe jedes Jahr erscheint seitdem ein neues Hinterseer-Album - und es landet fast immer zumindest in den oberen Charträngen. Zu Buche stehen auch ausverkaufte Tourneen durch die vielfach größten Hallen, der mehrfache Gewinn von Auszeichnungen wie der "Goldenen Stimmgabel" oder der "Krone der Volksmusik" sowie der deutsche Musikpreis Echo im Jahr 2004.

Ab 10. März geht er damit unter dem Motto „Wir feiern wie noch nie!“ auch auf große Tournee. In Österreich stehen u.a. Auftritte in der Burgarena Finkenstein (28. Juli)und im Wiener Portofino (18.Oktober) am Programm und dafür nimmt er etwaigen Kritikern gleich den Wind aus den Segeln. „Wenn jeder denselben Geschmack hätte, wäre das doch langweilig. Wenn einem meine Musik nicht gefällt, dann kann man ja wegschalten.“

Das sind die iTunes-Charts von 5. Februar 2024:

1. Hansi Hinterseer, "Schön, dass es dich gibt"

2. The Last Dinner Party, "Prelude to Ecstasy"

3. EAV, "Geld Oder Leben"

4. Taylor Swift, "Lover"

5. Queen, "The Platinum Collection"