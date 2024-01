× Turbobier und Hinterseer kämpfen um Chart-Krone

"Nobel geht die Welt zugrund" oder doch "Schön, dass es dich gibt"? Ab heute rocken sowohl Turbobier als Hansi Hinterseer die Charts. Ein spannendes Duell ist zu erwarten.

„Hansi Hinterseer ist natürlich eine starke Konkurrenz und ich würde es ihm vergönnen, wenn er auf Platz eins geht. Und mir auch!“ Marco Pogo setzt nach seiner Wahlansage mit der Bierpartei jetzt auch zum Chart-Sturm an. Heute kommt das neue Turbobier-Album „Nobel geht die Welt zugrund“, Das erste Werk seit 5 Jahren und laut Pogo der „Soundtrack zur Apokalypse“. Damit will er wieder ganz oben in den Charts mitmischen und nach 2017 ("Das neue Festament") Platz eins der Austria-Top-40 holen. Auch dank einer feuchtfröhlichen Party: am Samstag steigt die große Release-Sause im Wiener Flex Cafe. Mit einem „Geheim Konzert“.

© Telamo ×

© Telamo ×

Ein ganz anderer „Punk“ könnte etwas gegen Pogos Chart-Sturm haben: zeitgleich liefert nämlich heute auch Schlager-Gigant Hanis Hinterseer seine neue CD „Schön, dass es dich gibt“. 16 Gute Laune Song im Schenkelpracker-Sound, die ihn als verfrühtes Geschenk zum 70. Geburtstag (2. Februar) zum bereits vierten Mal an die Chartspitze hiefen könnten. Als Push dafür gibt’s auch eine große TV-Doku, die am 2. Februar auf Servus TV läuft.

© Universal Music ×

So spannend und divers das Duell der Austropopstars auch ist, mehr wie Platz 2 wird sich für beide wohl nicht ausgehen: heute kommt ja auch „Rausch Live – die Arena Tour“, das neue Album von Helene Fischer. Und zumindest Pogo hat ja bekanntlich nichts gegen einen Rausch...