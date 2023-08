Marco Pogo geht wieder als Punk auf Tour

"Nobel geht die Welt zugrund" Marco Pogo bringt neue Turbobier-CD und Tournee. Mit gleich 6 Österreich-Konzerten.

Präsidentschafts-Kandidat (337.010 Stimmen), Plattenboss (u.a. für PÄM) und Lesetour als Autor (Gschichtldrucker). Zuletzt ließ Marco Pogo seine Punk-Wurzeln links liegen. Doch jetzt legt er wieder mit Turbobier los. Unter dem Motto "Nobel geht die Welt zugrund" stehen ab 1. März 19 Konzerte am Plan. Gleich 6 davon in Österreich. Auch das Tourfinale am 30. März im Wiener Gasometer. Dazu mischt Pogo mit den neuen Hits sogar in Bruneck oder Prag auf.

© Turbobier

„Über vier Jahre haben wir und vor allem ihr auf a neues Album und eine neue Tour warten müssen. Da kam ja bekanntlich einiges dazwischen. Doch jetzt gehts endlich wieder auf die Bühne! Motto: „Nobel geht die Welt zugrund“. Und Richtung Untergang reißen wir mit neuer Show und neichem Set alles ab. Ich sags euch: da kummt einiges," kommentiert Pogo das Musik-Comeback. Der Vorverkauf ist soeben gestartet.

Das sind die Österreich-Termine von Turbobier

15.03. LINZ - POSTHOF

16.03. DORNBIRN - CONRAD SOHM

22.03. SALZBURG - ROCKHOUSE

23.03. INNSBRUCK - LIVE MUSIC HALL

29.03. GRAZ - ORPHEUM

30.03. WIEN - GASOMETER