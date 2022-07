Gabalier rockte gegen ''Corona-Schmarrn''

Gabalier feierte in Mörbisch sein Konzert-Comeback. Auch mit kantigen Sprüchen.

Live. Nur 6.000 Fans ­waren erlaubt, bloß 5.500 sind gekommen. Ungewöhnliches Comeback von Andreas Gabalier (37) am Freitag in Mörbisch nach seinem über zweijährigen Corona-Stopp. Nicht nur beim Setting. Er rockte in der Musical-Kulisse von Der König und ich. Sondern auch vom Publikums-Interesse: Erstmals seit Jahren war ein Gabalier-Konzert in Österreich nicht restlos ausverkauft!

Neue Fahrt. „Scheinbar sind diese Corona-Zahlen wirklich so, dass Leute zu Hause bleiben“, nahm er es aber sportlich. Thematisierte jedoch zwischen Hits wie Volks Rock ’n’ Roller, I sing a Liad für di oder Hulapalu und gleich sechs Songs der aktuellen CD Ein neuer Anfang trotzdem immer wieder „die Krise“, „die Pause“ und seinen „Return“: Vorbei sein solle der „Hokus- pokus“, „das alte Leben bekommt neue Fahrt“ und „den Corona-Schmarrn will keiner mehr!“

Power-Show. Den Fans, vornehmlich „fesch aufgeputzten“ in Tracht, gefiel es: Zugabe um Zugabe wurde erbettelt. Fast drei Stunden stand Gabalier auf der Bühne. Setzte nach dem emotionalen Piano-Finale Amoi seg ma uns wieder auch noch Jede Zeit und jeder Held hat seine Wunden drauf.

Samstag rockt er für 100.000 Fans

Samstag spielt Gabalier in München. Es wird das größte Konzert eines Austro-Stars!

Rekord. Über drei Wochen Aufbau, 5.000 Helfer, 500 Lkw und 5.000 Scheinwerfer. Austro-Veranstalter Klaus Leutgeb zimmert für Gabalier in München eine „Monster-Bühne“. Am Samstag (6. 8.) steigt am Messegelände das VolksRock ’n’ Roller Fan-Festival. Ein Gabalier-Oktoberfest mit Fan-Meile, Vergnügungspark, Biergärten oder

Trachten­mode-Ständen. An die 100.000 Tickets sind verkauft. Als „Zugabe“ kommen auch Helene Fischer (20. 8.) und Robbie Williams (27. 8.)