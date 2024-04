× Rolling Stones: Spannender Tourstart mit gekürzter Setlist

Die Stones rollen wieder los. Am Sonntag zündeten die Rockdinos in Houston ihre neue Tour „Hackney Diamonds“. Auch mit 80 lässt Mick Jagger damit alle alt aussehen. Nur Keith Richards hatte wohl einen Aussetzer und ließ sogar einen Song aus!

„Start Me Up“, so wie schon 1989, als Opener, viel Lokalkolorit(„Irgendwer aus San Antonio da? Aus Austin? Aus Dallas?), ein Keith Richards Aussetzer und somit „nur“ drei Songs des aktuellen Album-Krachers „Hackney Diamonds“ - die Rolling Stones liefern im 62. Dienstalter die spannendste und aufregendste Show seit Jahrzehnten.

Sonntag Nacht ging im NRG Stadion von Houston der Auftakt der „Hackney Diamonds Tour 2024“ über die Bühne. 60.000 Fans feierten bei Ticketpreisen bis zu 800 Dollar die Rockoldies als ewige Jungspunde. Mick Jagger, seit Juli unglaubliche 80 Jahre alt, ließ damit im Dauerlauf und bei unzähligen Kostümwechsel einmal mehr die junge Konkurrenz alt aussehen!

Auf einer verhältnismäßig unspektakulären Bühne mit riesigen Videos Screens und ausuferndem Laufsteg, die zwar das billige „Sixties“-Setting von 2022 in den Schatten stellte, aber doch deutlich gegen die vier Video-Türme der „No Filter Tour“ (2017 - 2021) abstank, lieferten die Stones ein seit Jahrzehnten erfolgreiches Konzert-Schema: Abwechslung im ersten Drittel, Keith Richards Solo, die auch für die restlichen 18 Konzerte gesetzten „Schlachtrösser“ und dann 2 Zugaben.

Nach einem Intro-Video mit zerschmetternden Glasscheiben, das überraschenderweise das Tribute für Charlie Watts († 2021) ersetzte und den legendären Eröffnungsworten „Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones“ legten Mick Jagger (80), Keith Richards (80) und Ron Wood (76) unterstützt vom Studio-Drummer Steve Jordan mit „Start Me Up“ gleich druckvoll los. Das Energie-Level wurde auch bei „Get Off Of My Cloud“, „Rocks Off“ und den der 2022 erstmals ins Programm geholten Live-Perle „Out Of Time“ gehalten.

Mit einer wild wütenden Version von „Angry“ („Eine Premiere für Houston“) zündete man unter dem Jubel der 60.000 Fans den ersten Song der aktuellen CD „Hackney Diamonds“ der man mit „Irgendwer aus San Antonio da? Aus Austin? Aus Dallas?“ eine lässige Version von „Beast Of Burden“ draufsetzte. Dass, das der Sieger der „Fan Wahl“ war erklärte Jagger, der wie immer immer Dauersprint über die Bühne tobte, übrigens erst nach dem Song. Auch, dass es „im November eine viel wichtigere Wahl gibt.“

Mit „Etwas Altes, etwas Neues“ wurde gleich der nächste „Hackney-Diamonds“-Kracher gezündet: das dreckig-rauhe „Mess It Up“. Nach dem unvermeidlichen „Tumbling Dice“, zu dem man immerhin coole Vegas-Filmchen auf dem Mega-Screen zeigte, und einer ausufernden Blues-Jam-Version von „You Can't Always Get What You Want“ übergab Jagger nach kurzer Erzählung seines Houston-Tagebuchs („Ich war im Space Center der Nasa und habe auch 3 Trebolitos gegessen“) und der üblichen Bandvorstellung das Mikrofon an Keith Richards. Der allerdings nicht wie seit Jahrzehnten üblich 2 Solo-Songs anstimmte, sonder nur „Little T & A“ anstimmte. Auf „Tell Me Straight“ hat er wohl vergessen. Das sorgte bei den Fans für viel Diskussionen.

Mit „Sympathy For the Devil“, für das sich Jagger im silbernen Glitzer-Sakko präsentierte, war’s mit der Abwechslung vorbei. Auch „Gimme Shelter“, das von einem beeindruckenden Bass-Solo begleitete „Miss You“ oder „Paint It Black“ werden nun auch bei den restlichen 18 Konzerte angestimmt werden. Die beiden Zugaben ja sowieso: „Sweet Sounds Of Heaven“, bei dem zum Tourstart Chanel Haynes mit Inbrunst den Lady-Gaga-Part übernahm, und natürlich der seit Jahren gesetzte Rausschmeißer „Satisfaction“.

Die Stones unterstrichen damit in Houston einmal mehr den Status als „Größte Rockband aller Zeiten“, auch wenn sie mit nur 18 Songs den kürzesten Tourstart ihrer Karriere lieferten. Bis 17. Juli rocken sie damit nun noch 18 mal in den USA und Kanada. 2025 haben sie dann wieder Europa im Visier. Ein Konzert im Happel Stadion gilt als fix.

Das war die Setlist der Rolling Stones in Houston:

Start Me Up

Get Off Of My Cloud

Rocks Off

Out Of Time

Angry

Beast Of Burden

Mess It Up

Tumbling Dice

You Can't Always Get What You Want

Little T & A

Gimme Shelter

Honky Tonk Women

Miss You

Paint It Black

Jumping Jack Flash

Zugaben:

Sweet Sounds Of Heaven

Satisfaction