× Die Rolling Stones wollen den ersten Brit Award

Die Rolling Stones sind die Größte Rockband aller Zeiten haben aber noch nie einen Brit Award gewonnen. Das soll sich am Samstag in der Londoner O2 Arena ändern. Auch Raye, Central Cee und Dua Lipa hoffen auf den britischen Grammy.

1977 schnappten ihnen die ewigen Rivalen The Beatles den Preis als Beste Britische Band weg, 1995 wurde "Parklife" von Blur statt "Love is Strong" als bestes Video gekürt und 2013 ging die Auszeichnung als bester Live Act an Coldplay. Doch jetzt wollen die Rolling Stones endlich ihren allerersten Brit Award. Am Samstag gehen Mick Jagger und Co. in der Londoner O2 in der Kategorie "Best Rock/Alternative Act" als große Favoriten an den Start. Auch weil man mit der Sensations-CD "Hackney Diamonds" das erfolgreichste Album des Jahres ablieferte.

Blur (o.) lassen Stones wieder zittern.

Die Konkurrenz ist diesmal überschaubar: wieder Blur, die Rocker von Bring Me the Horizon, das Hip-Hop-Trio von Young Fathers und Jazz-Drummer Yussuf Dayes. Alles andere als ein Sieg für die Stones wäre somit eine Riesenüberraschung.

Kylie wird mit Global Icon Award ausgezeichnet.

Bei Auftritten von Dua Lipa, Calvin Harris im Duett mit Ellie Golding oder Kylie Minogue, die auch mit dem Global Icon Award ausgezeichnet wird, gilt die Songwriterin Raye als große Favoritin. Gleich sieben Nominierungen für das Album My 21st Century Blues. Neuer Brit-Rekord. Den Preis als Songwriteirn des Jahres hat sie bereits vorab bekommen. Als erste Frau der Geschichte

Raye könnte 7 Preise holen

Neben Raye und den Stones zählen auch die Rapper Central Cee und J Hus (je vier Nominierungen) sowie Dua Lipa, Little Sims (3) und Miley Cyrus (2) zun den Favoriten. Taylor Swift, unumstritte nder größte Pop-Star des jahres, kanni hre Award-Sammlung nur um einem Preis aufstocken : International Artist of the Year