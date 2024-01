× Die Rolling Stones und Miley Cyrus lieferten die Hits des Jahres

Die Rolling Stones lassen mit ihrem Spätwerk "Hackney Diamonds" alle Jungstars alt aussehen: Platz1 der Jahrescharts. Der größte Hit 2023 war "Flowers" von Miley Cyrus

„Das Album des Jahres“. So urteilte ÖSTERREICH über das wild wütenden Spätwerk „Hackney Diamonds“ der Rolling Stones. Jetzt fahren die Rock Dinos damit auch Platz 1 der Austria-Top-40-Jahrescharts ein und lassen damit alle Jungstars – von RAF Camora bis Taylor Swift – alt aussehen: im 61. Dienstjahr holen sich Mick Jagger und Co. das erste Mal den Sieg in der Jahreswertung. Und das mit einem gar spannenden Detail: "Hackney Diamonds" war in Österreich nämlich das einzige im Jahr 2023 veröffentlichte Werk, das eine Platin-Auszeichnung (15.000 verkaufte Alben) schaffte.

Bei den Singles, wo man für Platin 30.000 Einheiten verkaufen muss, gab’s immerhin drei mit Platin veredelte Songs: der Udo Lindenberg & Apache 207 Kracher "Komet", das Bibi-und Tina-Cover "Mädchen auf dem Pferd" und der größte Hits des Jahres: Flowers von "Miley Cyrus".

Das schwache Pop-Jahr spiegelt sich nicht nur in den wenigen Edelmetal-Auszeichnung wieder: Bei den Alben wurde die Hälfte der Top-10-Platzierungen nämlich bereits im Jahr 2022 veröffentlicht!

Das sind die Hits des Jahres 2023:

Alben:

1. Rolling Stones, Hackney Diamonds

2. RAF Camora, XV

3. Taylor Swift, Midnights

4. Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version)

5. Harry Styles, Harrys House

6. Seer, Ausklang

7. Ayliva, Schwarzes Herz

8. Rammstein, Zeit

9. Metro Boomin, Heroes & Villains

10. Travis Scott, Utopia

Singles:

1. Miley Cyrus, Flowers

2. Udo Lindenberg & Apache 207, Komet

3. Miksu / MacLoud / Makko, Nachts wach

4. Tom Odell, Another Love

5. David Guetta & Bebe Rexha, I'm Good (Blue)

6. Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian, Mädchen auf dem Pferd

7. Nina Chuba, Wildberry Lillet

8. Eminem, Mockingbird

9. SIRA / Badchieff / Bausa, 9 bis 9

10. David Kushner, Daylight