× Stones lassen die Fans auf Duette mit Lady Gaga und Paul McCartney hoffen!

Schon am Sonntag starten die Stones in Houston ihre neue Tour „Hackney Diamonds“, mit der sie 2025 auch Wien im Visier haben. Dabei stehen jetzt in den USA 19 Hits und wohl auch Gastauftritte von Paul McCartney und Lady Gaga am Programm.

"Start Me Up", so wie schon bei der "Steel Wheels/Urban Jungle Tour" 1994/95 als Opener und zum Finale natürlich "Satisfaction". Dazu mit "Angry", "Whole Wide World", dem Keith Richards-Solo "Tell Me Straight" und "Sweet Sounds Of Heaven" gleich vier Songs des aktuellen Album-Krachers Hackney Diamonds und die übliche Auswahl an Hymnen ("Sympathy For The Devil") und Fan-Favoriten ("Out Of Time"). Das ist die „neue“ Setlist der Rolling Stones, die man ab 28. April gleich 19 mal in den USA zündet.

Nach einer Woche voller Proben, wo man auch Raritäten wie Far Away Eyes oder Bitch, sowie gleich 9 der 12 Songs der aktullen Hit-CD einstudierte, lieferten die Stones am 19. April in einem hermetisch abgeriegelten Studio-Komplex in Los Angeles einen komplette-Durchlauf, der auf die Setlist für den Tourstart am 28. April in Houston schließen lässt.

Und auf ganz spezielle Star-Gäste. Bei den Proben wurde nämlich auch Paul McCartney, der ja beim aktuellen Song „Bite MyHead Of“ mitrockt, gesichtet! In einer blauen Corvette, und selbst am Steuer sitzend, verließ er das Gelände. Ein Gast-Auftritt während der Tour, womöglich sogar beim New Orleans Jazz Fest (2.Mai) erscheint nun mehr als logisch. Dazu wird wohl auch Lady Gaga wieder mit den Stones singen: Bei der Album-Release-Party in New York stimmte sie ja schon mit Mick Jagger das Gänsehaut-Duett "Sweet Sounds of Heaven" an. Zugabe jetzt nicht unwahrscheinlich. Vielleicht ja gar am 9.Mai in Las Vegas, schließlich ist sie ja u.a. für die Proben ihre „Jazz & Piano Tour“ in der Stadt.

Vom 28. April (Houston) bis 17. Juli (Santa Clara) haben die Stones jetzt bei einer Gage von 100 Millionen Dollar 19 Konzerte für über eine Million Fans in den USA und Kanada an Plan. 2025 soll eine weitere Europa-Tour folgen. Nach dem Sensations-Konzert zum 60. Bandgeburtstag in Wien (2022) haben sie dafür bei uns wieder das Happel Stadion im Visier.

Das war die Setlist der Generalprobe der Rolling Stones:



Start Me Up

Get Off My Cloud

Shattered

Out Of Time

Angry

Beast Of Burden

Whole Wide World

Tumbling Dice

You Can't Always Get What You Want

Tell Me Straight

Little T&A

Sympathy For The Devil

Gimme Shelter

Honky Tonk Women

Miss You

Paint It Black

Jumpin' Jack Flash

Zugaben:

Sweet Sounds Of Heaven

(I Can't Get No) Satisfaction