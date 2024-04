× Rolling Stones zünden den Tour-Coundown mit frischer Setlist

Am 28. April starten die Rolling Stones in Houston ihre nächste Tour. Schon bei den Proben liefert man einige Überraschungen, die es 2025 wohl auch in Österreich zu hören gibt.

„Neue Musik, neue Ära!“ So haben die Rolling Stones im Herbst ihr würtend-wildes Album „Hackney Diamonds“, mit dem sie in Österreich ja Platz 1 der Jahrescharts eroberten angekündigt. Jetzt nehmen sie sich das Motto auch für die kommende Tournee, die am 28. April in Houston startet, zu Herzen. Bei den Proben in Los Angeles wurden bislang gleich 9 der 12 neuen Songs einstudiert! Auch die Hits „Angry“ oder „Sweet Sounds Of Heaven“. Das lässt auf eine frische Tour-Setlist hoffen. Die letzten Jahrzehnte über hat man ja eher ein in Stein gemeißeltes Hit-Feuerwerk geliefert. Auch 2022 beim Wien-Konzert zum 60. Geburtstag.

Insider rechnen nun neben unverwüstlichen Klassikern wie „Start Me Up“, „Gimme Shelter“ oder „Midnight Rambler“, die allesamt die letzten Tage über in einem hermetisch abgeriegelten Studio-Komplex in Los Angeles geprobt wurden, auch „mit mindesten fünf neuen Songs!“

Spannend: wurden bei den Proben bislang auch Fan-Favoriten wie „She’s a Rainbow“ oder „Out „of Time“ angestimmt, so wurde auf die die größte Hymne bislang verzichtet. „Satsisfaction“ wird aber bei den 19 US-Konzerten wohl auf der Setlist stehen.

2025 dann wohl auch wieder in Österreich. Denn die Pläne einer noch im Herbst gezündeten Last-Minute Tour durch die europäischen Stadien wurde nun doch wieder verworfen: Jagger und Co. konzentrieren sich nun auf die Sommer-Saison und haben dabei wieder das Happel Stadion im Visier.

Diese Songs haben die Rolling Stones am 17. April geprobt:

Start Me Up

Get Off Of My Cloud

Angry

Out Of Time

Mess It Up

She’s A Rainbow

Sweet Sound Of Heaven

Tumbling Dice

Like A Rolling Stone

Honky Tonk Women

Whole Wide World

Beast Of Burden

Emotional Rescue

Fool To Cry

Gimme Shelter

Midnight Rambler