× Stones zum Comeback: ''Wir waren etwas faul!''

Es ist das Musik-Ereignis des Jahres: Am 20. bringen die Rolling Stones „Hackney Diamonds“. Hype um erste CD seit 18 Jahren. Wir waren bei der Präsentation und verraten die Details: Auch Lady Gaga ist dabei und die letzten Songs von Charlie Watts.

Über 600 Journalisten aus aller Welt, der eigens aus New York eingeflogene Moderator Jimmy Fallon (Tonight Show) und Kreischalarm von hunderten Fans. Wenn die Rolling Stones etwas zu verkünden haben dann gibt’s „Satisfaction“

© Universal Music ×

© TZOe Zeidler-Künz ÖSTERREICH-Musikchef Thomas Zeidler-Künz bei der Rolling-Stones-Pressekonferenz ×

ÖSTERREICH-Reporter Zeidler-Künz bei der Stones Präsentation



Am Mittwoch war es im ehrwürdigen Londoner Theater Hackney Empire soweit. ÖSTERREICH war live dabei . „Wir sind hier um unsere neue Single „Angry“ und das Video zu präsentieren. Und natürlich das Album. „Hackney Diamonds“. Das kommt am 20. Oktober.“ Mick Jagger (80) lüftete rasch das „Geheimnis“, das nach Inserat in der britischen Lokalzeitung „Hackney Gazette“ und weltweiten Projektionen –auch am Wiener Rathausplatz - längst keines mehr war: sieben Jahre nach den Coverversionen von „Blue & Lonesome“ und gar 18 Jahre nach „A Bigger Bang“ bringen die Rock-Dions endlich wieder ein neues Studio-Album. „Wir waren etwas faul“ erklärt Jagger die lange Pause, „Wir haben aber dazwischen immer etwas getan. Wir waren ja die meiste Zeit auf Tour.“

© zeidler ×

© Thomas Zeidler-Künz ×



Wie wahr: Fast 300 Konzerte haben die Stones seit „A Bigger Bang“ gespielt Erst im Vorjahr begeisterte man mit der Jubiläums-Show „Sixty“ 56.000 Fans in Wien. Jetzt lässt man mit den neuen Hit „Angry“ die Welt ausflippen. Über 6,5 Millionen YouTube-Views in nur 24 Stunden. Dazu führt das Album „Hackney Diamonds“ („So nennt man hier die Scherben, wenn einem Samstag Nacht die Windschutzscheibe eingeschlagen wird.“) bereits die Pre-Sale Listen bei Amazon und iTunes an.

© Universal Music

© Universal Music ×



12 Songs haben die Stones für ihr Comeback-Album aufgenommen. „Eigentlich sollte jeder Song wütend sein,“ verrät Jagger, „Wütend und abscheulich. Aber dann haben wir uns auf einen etwas vielseitigeren Mix geeinigt: Auch mit Liebessongs, Balladen und Country-Einflüssen.“ Neben Lady Gaga („Sweet Sounds of Heaven“) oder Paul McCartney ist auch noch der 2021 verstorbene Drummer Charlie Watts mit dabei. „Seit seinem Tod ist alles anders,“ kämpft selbst Rabauke Keith Richards mit den Emotionen, „ Er war die Nummer Vier. Wir vermissen ihn jeden Tag“ Nachzuhören ab 20. Oktober bei den beiden neuen Stones-Hits „Live by the Sword“ und „Mess it Up“.