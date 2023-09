× Jimmy Fallon moderiert das Stones-Comeback

Am Mittwoch um 15.30 Uhr starten die Rolling Stones in London einen Live-Stream mit den Details zur neuen CD ''Hackney Diamonds''. Die Moderation übernimmt US-TV-Legende Jimmy Fallon.

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Am Mittwoch (6. September) geben die Rolling Stones die Details ihrer neuen, für Oktober erwarten Comeback-CD „Hackney Diamonds“ bekannt. Dem ersten Studio-Album seit 18 Jahren. ÖSTERREICH berichtete.



Jetzt liefert Ron Wood mit einem witzigen Posting auf „X“ (vormals Twitter) neue Insider-Infos. Um 14.30 Uhr, also um 15.30 Uhr unserer Zeit, wird es in London eine Pressekonferenz geben. Die wird auf dem Stones YouTube Kanal live übertragen. Als Moderator konnte der legendäre US-Late-Night-Host Jimmy Fallon gewonnen werden. Auch mit einem witzigem Video: Fallon sitzt vor einem Plattenregal. In der Hand das legendäre Stones Album „Exile On Main Street“. Plötzlich läutete das Telefon (mit Stones-Zunge“). Fallon fragt: „Bist du des Mick? Keith?“ Nein Ronnie gibt die Anweisungen: „Wir machen einen weltweiten Live Stream. Wir brauchen dich!“ Fallon wiederholt alles artig: „Mittwoch, 6 September Hackney. Das ist in London? Gut :“You can’t always get what you want.“ Ronnie meint dazu nur: "But what you need!". Schon jetzt Kultverdächtig!

© Ron Wood/X



Besser kann man ein neues Album kaum ankündigen. Das Video ist der letzte Clou einer grandiosen Marketing Kampagne, die man am 18. Juli mit einem witzigen Inserat in der britischen Lokalzeitung „Hackney Gazette“ gestartet hatte und in Folge auch am Wiener Rathausplatz und mit einer ersten Hörprobe angeteast hat.