U2: Comeback mit Videodreh in Las Vegas

Nach vier Jahren Pause kehren U2 ab 29. September in Las Vegas wieder auf die Bühne zurück. Mit Multimediashow, Ersatz-Drummer und dem neuen Hit ''Atomic City''. Am Wochenende wurde dafür das Video gedreht. Hier gibt's die Hörporbe.

Am 29. September eröffnen U2 die neue revolutionäre Konzertarena "Sphere" in Las Vegas. Bis 16. Dezember stehen unter dem Motto „U2:UV Achtung Baby“ gleich 25 Konzerte für insgesamt 465.000 Fans in der 2,3 Milliarden teuren Multimedia Halle am Programm. Bei der ersten Konzert-Serie seit 2019 wird Drummer Larry Mullen Jr., der wegen den Nachfolgen einer Operation pausieren muss, durch Bram van den Berg ersetzt.

Video Dreh in Vegas. So wie schon 1987

Letztes Wochenende Larry nahm trotzdem in Vegas hinter dem Drumkit Platz. „Geheimer“ Video-Dreh für den neuen Hit „Atomic City“ auf einem Truck in der N Street. Gleich fünf Mal wurde der eingängige Rock-Song mit Songzeilen wie „Come all believers and all who don’t know. Come quick, come soon, comme ci, comme ça“ dafür angestimmt. Dazwischen wurden die 200 Statisten, die für „Job“ als Konzertpublikum je 200 Dollar kassierten, auch mit einer Akustik-Version von "I Still Haven't Found What I'm Looking For" überrascht. Auch dazu drehte man ja schon 1987 das Video in Vegas.

Wie Bono vor Ort berichtete, wurde der Song erst letzte Woche in den Sound City Studios in Los Angeles aufgenommen und in der Tradition des Post-Punk von Blondie oder The Clash geschrieben.

Hier sehen ein Fan-Video vom U2-Video-Dreh in Las Vegas: