× Alkbottle: Comeback auf der Kaiserwiese und im U4

Nach 7 Jahren Pause bringt Roman Gregory nun seine Alkbottle zurück. Schon heute Abend steigt das erste Konzert auf der Kaiserwiese. Im Dezember feiert man dann im Wiener U4 zwei mal „Biernachten in Meidling“. Und das nun wohl jedes Jahr.

„Wir konnten uns die raunzende Fans einfach nicht mehr anhören, die sich ständig beschweren und enteignet fühlen. in Zeiten wie diesen muss es eine Band wie Alkbottle einfach wieder geben!“ Roman Gregory erklärt im oe24-Interview das Austropop-Comeback des Jahres. Sieben Jahre nach dem Band-Aus trommelt er jetzt seine Alkbottle wieder zusammen!

© Zeidler ×

© zeidler ×

Bereits heute, am 1. Mai ab 18 Uhr steigt der erste gemeinsame Auftritt beim Maifest auf der Wiener Kaiserwiese - und das sogar bei freiem Eintritt! Gregory wird seine Show zum Solo-Album „Wödscheibm“ nämlich etwas auffetten: „Ich habe 90 Minuten Spielzeit, aber das Album dauert ja nur eine Stunde und deshalb hab ich mir Freunde eingeladen. Alte Freunde!“

© zeidler ×

© zeidler ×

Nämlich neben dem „Wödscheibm“-Gitarrist Didi Baumgartner, der ja heute ohnedies schon von Anbeginn mit Gregory auf der Bühne steht, auch Peter Wagner (Schlagzeug), Marco Billiani (Bass) und sogar Lead-Gitarrist Chris Zitta, der nach einigen Turbulenzen - „Wir haben uns in der Pandemie auseinander gelebt und dann wieder zusammengesoffen“ - nun doch wieder mit dabei ist. Also Alkbottle! „Da wir alle in vielen Richtungen aktiv sind haben wir uns gedacht, wenn wir eh schon im Saft sind, dann können wir uns ja auch treffen und den alten Schas runterspielen!“

© zeidler ×

© zeidler ×

Für das Comeback („Gewisse Traditionen gehören hochgehalten!“) hat man schon am Montag u.a „Blader Fetter Lauter“, „Wo san die Weiber“ oder den ewigen Klassiker „Geh scheissn“ einstudiert und auch eine weitere Überraschung vorbereitet. Auf der Bühne wird Gregory nämlich gleich die nächsten Auftritte ankündigen. Wir dürfen es schon vorab verraten: am 20. und 21. Dezember zünden Alkbottle im Wiener U4 zwei Weihnachts-Konzerte unter dem Motto „Biernachten in Meidling“. „Es sollen zwei kleine fette Club-Gigs sein. Im Vordergrund wird nicht die Show stehen sondern die Band: Alkbottle zum Anfassen! Das U4 hat dafür genau die richtige Größe. Und es ist auch in Meidling. Dort hat alles angefangen und dort gehört es auch hin.“

© zeidler ×

© U4 ×

© zeidler ×

Eine Tour von Alkbottle ist vorerst nicht geplant („Wir sind nicht tourfähig“) und auch keine neue Songs („Wir haben ja nicht einmal alles von unserem Backkatalog gespielt.“) aber auch in Folge weitere „Biernachten in Meidling“. „Wir haben jetzt vor, dass wir uns nun jedes Jahr einfinden und mit den Fans abfeiern. Nachdem wir denen mit unserer Musik ja schon die Jugend versaut haben wollen wir ihnen jetzt auch die Pension versauen!“