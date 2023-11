× Lainey Wilson ist die neue Queen der Country Musik

Triumph für Lainey Wilson bei den CMA Awards. In Nashville gab’s 5 Preise. Auch Luke Combs, Hardy und Jelly Roll wurden ausgezeichnet. ÖSTERREICH war bei den „Oscars der Country Music“ backstage dabei.

Im Vorjahr freute sich Country-Reibeisen Lainey Wilson noch über den Preis als Bester Newcomer. In der Nacht auf Donnerstag wurde sie bei den 57. Country Music Association Awards in Nashville mit der Top-Trophäe als „Entertainer des Jahres“ ausgezeichnet. Als erster weiblicher Star seit 12 Jahren! Und mit gleich vier weiteren Preisen dazu. ÖSTERREICH war bei den Country-Oscars live dabei.

Wilson, die mit gleich 9 Nominierungen ins Rennen ging und in der Bridgestone Arena auch mit dem neuen Hit „Wildflowers and Wild Horses“ für Gänsehaut-Stimmung sorgte, wurde damit ihrer Favoriten-Rolle mehr als gerecht. „ich bin der beste Beweis, dass Träume wahr werden können. Schon als kleines Mädchen habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht!“



Neben Lainey durften sich auch Hardy (Video & Event) Luke Combs (Song & Single) Chris Stapelton (Sänger) Old Dominion (Gruppe) oder Brothers Osborne (Duo) über die begehrten Trophäen freuen. Jelly Roll, der der als bester Newcomer in Laineys Fußstapfen trat, freilich nur kurz: im Siegestaumel fiel ihm der Award zu Boden und zerbrach in tausend Scherben.

Unter der Moderatorin von Luke Bryan und Ex-Football-Star Peyton Manning wurde der Leitspruch von der „Biggest Night der Country Music“ mit sensationellen Perfomances von Cody Johnson, Kelsae Ballerini oder einem Überraschungs-Duett von Morgan Wallen und Hardy mit Post Malone verwirklicht. Darüber jubelten auch Nicole Kidman, Paula Abdul oder Ashley McBryde die allesamt schon am Red Carpet mit Traumroben für Wow-Effekte sorgten.

ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler-Künz gratuliert Lainey Wilson

ÖSTERREICH-Reporter Zeidler-Künz mit Luke Combs bei den CMAs

ÖSTERREICH-Reporter Zeidler-Künz mit Nicole Kidman bei den CMAs

Cool: Lainey Wilson feiert ihren CMA-Triumph sogar mit einer Europa-Tournee und tritt dabei u.a. in Köln (29. April) und Berlin (30 .4.) auf. Auch Chris Stapleton, Ashley McBryde, Morgan Wallen, Old Dominion oder Carly Pearce haben 2024 Europa im Visier. Miranda Lambert sowieso: sie will, so wie schon im September, wieder Wien und Salzburg besuchen. „Die schönsten Städte der Welt“



Das sind die Sieger der 57. CMA Awards:

Entertainer des Jahres:

Lainey Wilson

Album:

Lainey Wilson: Bell Bottom Country

Sänger:

Chris Stapleton

Sängerin:

Lainey Wilson

Gruppe:

Old Dominion

Vocal Duo:

Brothers Osborne

Single:

Luke Combs: „Fast Car"

Song:

Tracey Chapman (Luke Combs): „Fast Car"

Newcomer:

Jelly Roll

Musiker:

Jenee Fleenor

Video:

HARDY (feat. Lainey Wilson): „Wait in the Truck"

Event:

HARDY (feat. Lainey Wilson): „Wait in the Truck"



International Artist:

Luke Combs